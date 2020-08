Conmemoran aniversario con ‘traumas acumulados’

En medio de una fuerte carga emocional que expertos en salud llaman “trauma acumulado”, la comunidad de El Paso llega a la conmemoración del primer aniversario de atentado terrorista de Walmart de Cielo Vista, que dejó 23 muertos y 23 heridos.

Así lo consideró Verónica Escobar, representante federal demócrata por el Distrito 16 de Texas, que abarca El Paso, al hablar en exclusiva con El Diario de El Paso de la admiración que siente por la resiliencia de los paseños, quienes han enfrentado una serie de crisis extremas en los últimos años.

Y enumera: desde la crisis migratoria que azotó la frontera con miles de familias en busca de asilo en durante el 2019, centros de detención con menores centroamericanos, semanas después un tiroteo a manos de un supremacista blanco que viajó desde Allen, Texas, para “matar mexicanos”. Y ahora la comunidad enfrenta una pandemia internacional con bajas diarias y que impacta directamente la economía transfronteriza.

“Y por eso es tan importante reconocer el dolor de las personas. Mucha gente no quiere hablar de su dolor, no quiere seguir adelante, porque hablar de esto es difícil. Es importante dar a conocer que seguimos viviendo con esto, que no terminó al día siguiente”, resaltó Escobar.

Agregó que este fin de semana, se presentarán muchos sentimientos encontrados en la comunidad: desde el aniversario de uno de los tiroteos más graves en la historia moderna de los Estados Unidos ocurrido en esta frontera, hasta la limitación del contacto humano por la pandemia.

“Hay mucho trabajo que tenemos que hacer en nuestra comunidad, sobre todo también en el área de enfermedades mentales, en las corporaciones policiacas, como El Paso Police Department, en las cortes y en el área de justicia criminal. No solo en El Paso, sino en el país, no hemos hecho suficiente para tratar y ayudar a personas con enfermedades mentales”, declaró la congresista paseña.

Dijo que el 3 de agosto será un día un muy difícil, pero que es importante, reconocer el dolor.

“Así podemos seguir adelante, es importante cuidarnos uno al otro, tener amor, aunque todavía hay mucho odio en el mundo, tenemos que seguir y celebrar la vida de cada persona que perdimos ese día”, añadió.

Cambios nulos en control de armas

Con cambios nulos en el control de armas -a pesar de los esfuerzos hechos en el Congreso y obstruidos luego por el Senado y la Casa Blanca -desde el ataque armado a Walmart de Cielo Vista, es como la congresista describe lo que será el primer aniversario del ataque.

“Sabemos que aún siguen muchas familias en dolor sufriendo por lo que pasó el 3 de agosto en El Paso. Como líderes tenemos la obligación de tomar acciones para asegurarnos que situaciones como la que ocurrió en El Paso no sucedan en otras comunidades”, expresó Escobar.

Desde el atentado en esta frontera, la congresista instó el proyecto de ley HR8, que prioriza la verificación de antecedentes de cualquier persona que cuenta con la intención de adquirir armas de fuego.

“A pesar de los esfuerzos y las propuestas como el proyecto HR8, tenemos un Senado que ha decidido no tomar acción alguna. Esperemos que lo hagan”, declaró Escobar.

Dicho proyecto de ley, conocido como la Ley de Verificación de Antecedentes Bipartidista de 2019, busca y prioriza la verificación de antecedentes para las transferencias de armas de fuego entre particulares.

Asimismo, prohibiría la transferencia o venta de armas de fuego a menos que un vendedor de armas con licencia, fabricante o importador primero tome posesión del arma de fuego para realizar una verificación de antecedentes.

Escobar también instó a los legisladores a reconocer que ‘la epidemia de odio y la violencia con armas de fuego de este país’ fueron responsables de los tiroteos masivos.

Justicia sin quitar más vidas

A pocos días de finalizada el período de votaciones, El Paso nombró a su nueva Fiscal de Distrito, Yvonne Rosales, quien estará a la cabeza del seguimiento en el juicio en contra del tirador presunto responsable del ataque del 3 de agosto.

“Es una lástima que no se pudieron llevar a cabo debates para que la comunidad de El Paso supiera los puntos de vista de cada uno de los candidatos”, expresó Escobar.

La expectativa continúa acerca de la búsqueda de pena de muerte como castigo al perpetrador, quien continúa tras las rejas en la Cárcel del Condado de El Paso.

“Yo sé que hubo un dolor de por medio que pasó este hombre, y es algo que nos cambió permanente, no solamente a los sobrevivientes, pero también a la comunidad entera”, comentó la congresista.

“Yo nunca he apoyado la pena de muerte, incluso antes del tiroteo, creo que no es justo que el Gobierno mate a una persona. Nunca he apoyado eso”, manifestó.

Escobar señaló que busca justicia y que el responsable necesita pagar por su crimen, pero participar en tomar la vida de una persona no soluciona el problema.

“Para mi no es diferente, esto es tomar una vida y necesitamos cambiar el modo en el que pensamos, la justicia no es quitarle la vida. Esto no cambiará lo que este hombre hizo”, detalló.

Dijo que es necesario enfocarse en la justicia como continuar en la lucha para rechazar el racismo, la discriminación y el odio.