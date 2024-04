Calculan menos muertes de migrantes, denuncian

Una organización humanitaria regional sin fines de lucro dice que el Gobierno federal está subestimando las muertes de migrantes y continúa participando en prácticas como persecuciones de presuntos contrabandistas que resultan en muertes de terceros.

Una investigación publicada en marzo por No More Deaths (No Más Muertes), con sede en Arizona, muestra que en 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 y 2020 murieron entre dos y cuatro veces más migrantes en el Oeste de Texas y el Sur de Nuevo México que los informados por el Gobierno. Los decesos se debieron a deshidratación o hipotermia (según la temporada), caídas de montañas o del muro fronterizo, ahogamientos, atropellos de vehículos motorizados y lesiones durante persecuciones policiales.

El grupo atribuye el recuento insuficiente, que documenta caso por caso en una base de datos pública con más de 400 muertes, al escaso seguimiento por parte de los hospitales, la policía local y los médicos forenses después de que los agentes u oficiales fronterizos encontraran heridos o restos óseos.

“He visto en los datos que sólo toman el 4% de las muertes que ocurren en un hospital”, declaró Bryce Peterson, investigador independiente de No More Deaths.

“He visto informes de un deceso que no fue reportado por la Oficina de Responsabilidad Profesional (de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP) a pesar de que la Patrulla Fronteriza (BP) estaba al tanto de ello”, agregó Peterson.

La investigación de No More Deaths muestra que 438 migrantes fallecieron en el sector de El Paso entre 2012 y 2023, en comparación con los 312 reportados por el Gobierno federal.

El grupo dice que sus datos provienen de CBP, las oficinas del médico forense en los condados de El Paso y Hudspeth y la Oficina del Investigador Médico Forense de Nuevo México. Así mismo señala que quiere mostrar la disparidad para lograr más transparencia y rendición de cuentas por parte de las agencias gubernamentales.

La organización rastrea dos tipos de muertes de migrantes: bajo custodia y encuentros en el campo. Esto último desde 2017 ha sido documentado en colaboración con los gobiernos locales a través del Programa de Migrantes Desaparecidos. Opera en 45 condados a lo largo de la frontera suroeste y rastrea los decesos de personas sospechosas de haber muerto durante o después de ingresar ilegalmente al país, y si intervino la Patrulla Fronteriza.

La agencia admite que es un trabajo en progreso.

“El Programa de Migrantes Desaparecidos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) continúa ampliando sus asociaciones con partes interesadas clave para mejorar el seguimiento de los incidentes reportables”, dijo la CBP.

La base de datos de No More Deaths muestra que la mitad de los fallecimientos dentro de los límites de la ciudad de El Paso involucraron ahogamientos, mientras que el desierto entre Sunland Park y los condados de Hidalgo y Luna en Nuevo México se ha cobrado más de 100 vidas. Una abrumadora mayoría de los extranjeros fallecidos identificados son mexicanos o guatemaltecos.

“Los datos de muertes de migrantes del sector de El Paso se obtuvieron a través de solicitudes de registros públicos realizadas a la Oficina del Investigador Médico (NMOMI) de la Universidad de Nuevo México, que es la oficina del investigador médico para todo el estado; a la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso (EPCOME); y a los Jueces de Paz de los Precintos 1 y 2 del Condado de Hudspeth”, señala No More Deaths.

Agrega que se recopiló información adicional para esta base de datos de Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); informes de noticias; comunicados de prensa de la CBP; declaraciones del Departamento de Bomberos de Sunland Park y el Departamento de Transporte de Nuevo México (NMDOT).

“Utilizamos datos de toda la frontera de CBP y de Arizona de la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima (PCOME) para comparar la mortalidad de migrantes a lo largo del tiempo en diferentes secciones de la frontera de Estados Unidos”, especifica la organización al definir su metodología.

jtorres@diariousa.com