Ven incertidumbre en energías limpias

Ciudad de México— El impulso y beneficio que han mostrado las energías renovables han generado una mayor competencia de mercado, trayendo como resultado precios competitivos para el sector eléctrico, sin embargo, especialistas comentan que aún hay incertidumbre con el nuevo modelo de participación para la generación y venta de energía eléctrica limpia.

Tras la cancelación de la cuarta subasta de largo plazo y de las dos grandes líneas de interconexión, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, declaró que se trabaja con la modificación para un nuevo modelo, con la participación de inversión privada nacional y extranjera, pero no se ha definido cómo será.

Al respecto, David Shields, director general de Energía a Debate, expuso que aún se tiene incertidumbre el sector.

"Sabemos que la iniciativa privada podrá seguir generando, el punto que es que no se sabe si continuará su participación como proveedores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ni bajo qué esquema se trabajará, esto es un mensaje negativo para ciertas empresas", comentó, en el marco del evento de Wind Power México.

Respecto a la transmisión, Héctor Rocha, Deputy Leader Energy de LATAM North, dijo que hay líneas que tienen más de 20 años operando y la demanda de energía eléctrica crece entre dos y tres por ciento por año, lo cual podría generar un colapso en el sistema.

"Ya no sólo es importante la generación de energías limpias, no se puede evacuar la energía porque se saturan las líneas y se podrían generar apagones", expuso el especialista.

Asimismo, Laurie Fitzmaurice, vicepresidenta de la Unidad de Negocio de EDF Renewables México, comentó que ve difícil que el país cumpla con el Acuerdo de París en 2024, con un 35 por ciento de generación de energías limpias.

"Sin un modelo como las subastas, será difícil cumplir con los números del 2024; sin embargo, entendemos que no es que se paren las actividades de la IP, sino que hay que adaptarse a las nuevas condiciones de mercado como empresa inversionista", concluyó.