Ubicación y talento ponen a Juárez sobre China

Debido a la cercanía con Estados Unidos, México y específicamente Ciudad Juárez, están en un momento clave para aprovechar el distanciamiento que tiene ese país con China, coincidieron directivos de Index, la Asociación de Maquiladoras tanto a nivel nacional como en el estado.

Durante el primer semestre de 2024, México, seguirá siendo el principal proveedor de manufactura a Estados Unidos, toda vez que en 2023, superó a China, dijo Humberto Martinez Cantú, presidente de Index nacional.

“Estamos en un momento fulminante para seguir avanzando, mucho muy bueno para seguir avanzando, yo me he traído ya 18 plantas en el mundo y me traje plantas de China porque estamos mejor que China”, mencionó.

Dijo que los factores que influyeron para que Estados Unidos eligiera a México como socio comercial antes que al país asiático, es la cercanía estratégica para la entrega de productos terminados.

“Sobre todo el talento y la calidad que tenemos aquí en el país”, mencionó.

René Espinoza, presidente de Index Chihuahua, dijo que es necesario que el estado aproveche su ventaja.

“Es algo demasiado bueno que tenemos que seguir aprovechando, los problemas geo políticos entre Estados Unidos y China nos están favoreciendo a pesar de los retos que tenemos como país y las circunstancias que estamos viviendo”, dijo.

Sergio Colin Chávez, presidente de Index Juárez, agregó que con el nivel de inversiones y de productividad que se tienen actualmente en Juárez, es muy probable que en este 2024, nuevamente México supere a China en proveduría, incluso en niveles mayores que los del 2023.

“Creo yo que Juárez, Chihuahua, el estado es un centro logístico totalmente estratégico que podemos enviar a cualquier parte de Estados Unidos y eso nos da mucha competitividad y eso le aunamos la mano de obra calificada y una logística rápida, podemos seguir explotando esas ventajas”, mencionó.

Por primera vez en 20 años, Estados Unidos importó más bienes y servicios de México que de China, según datos oficiales.

