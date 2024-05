Sugieren contratar extranjeros

Ciudad de México.- El éxito del nearshoring en el país dependerá de factores como el talento y la forma en que las organizaciones puedan gestionarlo, aseveró Azucena Cortés, socia de servicios de Movilidad Global de KPMG México.

Aquellas empresas que contraten personal extranjero deben tomar en cuenta requisitos como el trámite de visa y contar con un registro actualizado ante el Instituto Nacional de Migración (INM).

"Con base en los aspectos del fenómeno migratorio reportados por la Secretaría de Gobernación, dentro del flujo de personas que ingresa a México se incluye, entre otros, a visitantes de negocios y visitantes con y sin permiso para realizar actividades remuneradas, existiendo medidas para facilitar su ingreso al País", describió Cortés.

La experta comentó que las organizaciones que contraten a personal extranjero deben informarse de las fechas en las que llegará el empleado o empleada en cuestión para identificar si será necesario proporcionarle un permiso migratorio y de qué tipo (visitante de negocios, lucrativo, no lucrativo), así como los tiempos de solicitud de permisos migratorios.

Además de que debe tener en cuenta el porcentaje tope de colaboradores extranjeros para efectos migratorios y laborales cuando se integran a una nómina en México.

También deben conocer los procesos de cumplimiento fiscal relacionados.

Los países que requieren visa para entrar a México, incluyendo visas de negocios, son China, India, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, entre otras.

"Las empresas deben contar con un registro actualizado ante el Instituto Nacional de Migración, además de conocer el esquema de compensación del empleado y las actividades que desempeñará, con el fin de definir el tipo de documento migratorio requerido y preparar la documentación necesaria", expuso.

Aunado a esto, las organizaciones deben analizar las implicaciones fiscales para el persona.

"No se debe asumir que la estancia menor a 183 días en un periodo de 12 meses implica que la persona no tiene obligaciones fiscales en México, pues aun cuando esta se considere como no residente fiscal, pudiera estar obligada al pago de impuestos; conocer las reglas para determinar si una persona está sujeta a tributación", manifestó.