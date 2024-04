Shein impulsará maquila nacional a través de terceros

Ciudad de México.- A su llegada a México, Shein impulsará la maquila nacional a través de un modelo de negocios que asigna a terceros la fabricación de sus productos.

La firma aclaró que no construirá una fábrica en el país, si no que contratará a productores de ropa ya existentes y emprendedores, a quienes les dará el manual de todo lo que se necesita para ser una fábrica de Shein, aseveró Marcelo Claure, vicepresidente global de la empresa.

La decisión de instalarse en México responde a la estrategia global de Shein de expandir las fábricas fuera de China para estar cerca de los consumidores, en este caso de los mexicanos y estadounidenses.

"Nosotros no somos dueños de fábricas, a través de fabricantes de ropa terceros que están en México nosotros les daremos la tecnología que para que ellos fabriquen para Shein. Les decimos donde tienen que comprar la tela, les damos toda la tecnología para que ellos fabriquen con la marca Shein", dijo Claure.

Dijo que este modelo de negocio ya fue implementado en Brasil y Turquía.

El representante de la empres comentó que no tienen un estimado de la inversión necesaria para llegar a México o de cuando se realizará.

"Estamos en proceso de evaluación, no estamos listos para decir donde ni cuando, pero si eso es parte del plan estratégico de Shein estar cerca del consumidor. Siempre hablamos con el Gobierno de muchos temas, hablamos con las diferentes cámaras empresariales, pero en este momento no hay nada concreto", expresó.

Aseveró que México es un mercado muy importante para Shein, ya que está pasando un momento muy importante que es la adopción digital del consumidor mexicano.

"Estamos viendo a través de los bancos digitales la cantidad de cuentas que se abren diariamente, la cantidad de tarjetas de crédito nuevas. Hemos tomado la decisión de apostar fuerte en México", detalló.

Agregó que en 2023 México fue el país con el mayor crecimiento en las plataformas digitales y que está dentro del top cinco de las naciones que más compran en Shein, donde el líder es Estados Unidos.

"Vamos a contratar a mexicanos, abrir oficinas, más centros de distribución, a seguir expandiéndonos en México. Este el comienzo de una larga historia de Shein en México", expresó Claure.

Por ahora, la empresa tiene un centro de distribución en territorio nacional.

Shein también se distingue por mantener precios bajos, lo que logra gracias a su modelo de negocios.

"El modelos de negocios que tenemos es muy diferente al tradicional, no tenemos tiendas, no tenemos fábricas, las fábricas pertenecen a terceros y estamos comunicados directamente con el consumidor final, solamente fabricamos lo que el consumidor quiera", señaló.

Shein sólo fábrica las prendas que los consumidores piden en su página, pues tiene un modelo de producción ultrapequeña de entre 100 y 200 piezas, lo que le permite a la empresa ofrecer precios hasta 60 por ciento menores que sus competidores.

"Es muy diferente a lo que hacen los retailers tradicionales que "adivinan" lo que el consumidor quiere, acá nosotros no adivinamos, solamente fabricamos lo que el cliente quiere y eso nos permite ser hasta 60 por ciento más barato que la competencia", dijo Claure.

Aseguró que los precios siempre serán competitivos, lo que hace que la empresa crezca mes a mes a un porcentaje de doble dígito alto.

Respecto a las acusaciones en días pasados de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) sobre que no paga impuestos, Claure invitó al organismo a conocer su modelo de negocios.

"Deberían de estudiar un poco mejor el modelo de negocios de Shein. La ventaja competitiva de Shein no es por impuestos si no es por el modelo de negocios que tenemos. Shein paga absolutamente todos los impuestos que dicta la ley mexicana y siempre lo vamos a ser. No puede ser la empresa de fashion mas grande en el mundo, operar en más de 150 países, sin pagar impuestos", manifestó.

Shein cuenta con 11 mil empleados en todo el mundo, del que 58 por ciento son mujeres. Vende en más de 150 países.

La empresa ha logrado reducir la merma de producción a un sólo dígito, mientras que la de la industria es de entre 25 y 40 por ciento.