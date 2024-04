Centros cambiarios ‘piratas’ pegan a los legales

Ciudad Juárez.- Centros cambiarios formales ubicados en Ciudad Juárez enfrentan competencia desleal por cientos de esos negocios “piratas” que no se encuentran registrados ni auditados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, evitando costos de hasta medio millón de pesos al año, dio a conocer Elizabeth Villalobos Luna, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Juárez.

El pasado jueves, la presidenta de Canaco tuvo una reunión con los propietarios de alrededor de 300 centros cambiarios de la ciudad, de unos 700 que existen. Dijo que de los 400 negocios que no asistieron a la reunión no se sabe exactamente cuántos están registrados, pero se puede asegurar que los informales ascienden a cientos.

Indicó que durante la primera reunión con ellos se analizó en qué forma se puede realizar una denuncia que tenga eco ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que no ha atendido denuncias individuales realizadas por algunos propietarios.

Sin embargo, dijo, antes de realizar una denuncia masiva, se llamará a los propietarios de los centros cambiarios que no estuvieron presentes en la reunión. La empresaria destacó que el problema no es la corrupción, sino la impunidad, ya que la autoridad no hace nada.

“Nosotros cansados de quejarnos: mira estos costos, mira este centro cambiario y no hacen nada porque no está en el radar de ellos, pero los formales, si tomamos mal un dato de alguien, un dato de una operación de cambio, entonces vienen multas de millones de pesos”, dijo la empresaria en entrevista con El Diario.

“Te estoy diciendo que el de mi puerta de enfrente no está registrado, te enseño el ticket pero no haces nada… es muy frustrante para el sector”, agregó.

Dijo que los centros cambiarios formales están perdiendo dinero porque han estado bajando su margen de ingresos hasta a 50 centavos por dólar y eso los saca de costos, mientras que los “piratas” sí se pueden mantener en operación con ese nivel de ganancias.

Explicó que los centros cambiarios formales tienen gastos adicionales, que ya sumados dan casi 500 mil pesos por año.

Dijo que cada establecimiento debe tener un oficial de cumplimiento que cuesta alrededor de 30 mil pesos al mes, aparte hay que pagar seguro e Infonavit del personal y que anualmente se presenta un dictamen de auditoría que cuesta 50 mil pesos.

Además, todos los empleados deben estar certificados en un entrenamiento anual que cuesta 3 mil pesos el curso. En promedio cada centro cambiario tiene cuatro empleados.

Agregó que la próxima semana se realizará una segunda reunión con los propietarios de todos los centros cambiarios formales para empezar a revisar ya entre todos la estrategia a seguir.

Insistió en que el margen de 50 centavos por dólar no es negocio para los centros de cambio formales y que por ello empezarán a trabajar contra la informalidad en el sector.