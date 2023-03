¡Que siempre sí! GM anuncia que recortará 500 empleos

Detroit.- Un mes después de que la directora ejecutiva Mary Barra dijera que General Motors Co "no estaba planeando despidos", el fabricante de automóviles de Detroit está eliminando alrededor de 500 puestos de trabajo asalariados y de nivel ejecutivo, reportó The Detroit News.

El movimiento, entregado en medio de una rentabilidad impresionante, señala el impacto evolutivo de la electrificación en los fabricantes de automóviles heredados como GM.

La compañía no proporcionó la cantidad exacta de empleados afectados en Estados Unidos y sitios en el extranjero: a diciembre de 2022, GM empleaba alrededor de 86 mil personas por hora y 81 mil asalariados en todo el mundo.

"La acción de hoy sigue nuestra calibración de desempeño más reciente y respalda la gestión de la curva de deserción como parte de nuestro esfuerzo general de reducción de costos estructurales", dijo el portavoz David Barnas en un comunicado. "Esta acción afecta a una pequeña cantidad de empleados y ejecutivos asalariados a nivel mundial".

Hace solo unas semanas, Barra dijo que el fabricante de automóviles "no estaba planeando despidos", pero esta semana la compañía comenzó una serie de lo que denominó "recortes de empleos basados en el desempeño".

"Quiero dejar en claro que no estamos planeando despidos", dijo Barra en ese momento. "Estamos limitando nuestra contratación solo a los roles estratégicamente más importantes, y utilizaremos la deserción para ayudar a administrar la plantilla general".

Los recortes de empleos se producen en línea con otras automotrices. La primavera pasada, su rival del otro lado de la ciudad, Ford Motor Co, confirmó que estaba eliminando 2 mil puestos de trabajo asalariados y mil empleos por contrato en un intento por reducir costos y aumentar la competitividad.

GM actualmente está invirtiendo miles de millones de dólares en vehículos eléctricos. Este año, el fabricante de automóviles de Detroit espera que su gasto de capital ascienda a un total de entre 11 mil millones y 13 mil millones, lo que representa un aumento desde los 9 mil millones a 10 mil millones de dólares que previamente esperaba gastar este año. Gran parte de eso está destinado a vehículos eléctricos.

Ahora se espera que GM gaste más de los 35 mil millones de dólares que dijo anteriormente que gastaría en vehículos eléctricos y autónomos a partir de 2020 hasta 2025.

Este año, GM está lanzando la producción de las versiones eléctricas de Chevrolet Silverado, Blazer y Equinox. GMC ha comenzado la producción del SUV Hummer EV y la producción se está expandiendo en la versión pickup del Hummer, el crossover eléctrico Cadillac Lyriq y las camionetas de reparto eléctricas BrightDrop.