‘Provocará sobresubsidio un desbalance en la Federación’

Ciudad Juárez.— El “sobresubsidio” de la Secretaría de Hacienda al precio de las gasolinas en la frontera traerá graves repercusiones para el Gobierno, afirmó Alejando Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Ayer, los precios de los combustibles “se normalizaron” en Juárez después de tres días de sobrepasar los 20 pesos, toda vez que Hacienda regresó los estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicables a los combustibles en la frontera norte, de 3.41 pesos para la Magna y de 2.86 pesos a la Premium.

Con ello, el costo de la gasolina “verde” más barata en Ciudad Juárez fue ayer de 15.98 pesos, mientras que la máxima se mantuvo en 20 pesos, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Sin embargo, de acuerdo con el experto, el alto costo que se da para mantener la gasolina barata en la frontera provocará desbalances en las finanzas del Gobierno federal.

“El que se persista en darnos un sobresubsidio a los fronterizos va a traer como consecuencia un costo fiscal para el Gobierno porque no se capta el IEPS que se debe captar por gasolina y si todavía le añades un estímulo extra como el que tenemos en la frontera, de 3 pesos por litro, esto traerá repercusión al erario público”, dijo.

El presidente del IMEF detalló que si el presupuesto de la Federación no contemplaba estos subsidios, se quita presupuesto de otras partes, lo que provocará recortes presupuestales o incluso, hasta endeudamiento público.

Si se dieran los recortes de presupuestos en otras áreas, o si se llega al endeudamiento público, la evaluación de calificadoras al país puede ser a la baja.

“Tapas un hoyo pero destapas una zanja”, expresó.

Fernando Flores Carbajal, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, comentó que para los gasolineros, el regreso del estímulo no traerá ningún impacto fiscal, ya que al final de cuentas los que absorbieron el costo fueron los juarenses.

Dijo que para los expendios, solamente es necesario facturar los días 2, 3 y 4 de abril con un esquema diferente, que cuando el precio subió.

“Yo esos tres días vendí la gasolina con un estímulo diferente y no voy a hacer la petición al SAT de la devolución del estímulo porque el consumidor me lo pagó, y yo se lo pague a Pemex, por lo que no me causa tampoco ingreso a mí”, explicó.