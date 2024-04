Preocupa a Gobierno imagen por paneles

Ciudad de México.- Para el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, al Gobierno le preocupa más que se genere una mala imagen con la apertura de paneles laborales en el marco del T-MEC, que las empresas respeten el derecho de los trabajadores.

El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), afirmó que la autoridad laboral cumple con los términos mínimos en los acuerdos de reparación para tratar de demostrar que está cumpliendo con su compromiso de impulsar la libertad sindical.

"Ellos no quieren aparecer como un Gobierno que no está cumpliendo su compromiso de impulsar la democratización y libertad sindical. Prefieren no llegar a los paneles y cuando no tienen forma de evitarlo, lo que tratan de cumplir es con los mínimos o con lo que no obligue a las empresas a tener que cambiar de actitud, es claro que ellos quieren evadir responsabilidades", dijo Hernández Juárez en entrevista.

El líder sindical se refirió al panel laboral que se acaba de abrir en contra de la empresa de call center Atento por violaciones a los derechos laborales.

Aseguró que la empresa no ha cambiado su actitud frente a los trabajadores.

Consideró que el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC está funcionando porque al Gobierno le tiene preocupado la imagen que le da el panel y la empresa quiere salir de la queja porque daña su imagen.

El panel del call center se abrió después de que EU advirtiera que no estaba de acuerdo con el plan de remediación que aplicó la empresa, en conjunto con el Gobierno de México.

"Pero en lugar de corregirlo, lo que quiere es tratar de aparecer como que ya no hay problema, pero los trabajadores no están dispuestos a ello", señaló el secretario.

Para el líder sindical, la empresa no ha cambiado las condiciones que los llevó a presentar una queja laboral.

"La empresa no modificó su actitud, la autoridad reconoció al otro sindicato sin haber tenido ni demostrado su representatividad y no ha reinstalado a uno de los trabajadores importantes en este proceso.

"De manera que, si bien, ha dado algunas respuestas a problemas que generaron, de ninguna manera es satisfactorio para nosotros ni tampoco para la representación de Estados Unidos. Ellos consideran que no se ha cumplido con el propósito de generar las condiciones para que realmente se respete la libertad de decidir sobre su representación sindical y su contrato colectivo", manifestó Hernández Juárez.