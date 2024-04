Ceder campos a IP ayudaría a Pemex

Ciudad de México.- Para que las finanzas de Pemex no se sigan presionando, la petrolera del estado podría dejar que la iniciativa privada invierta en 300 de sus campos que presentan una producción marginal, de acuerdo con un análisis de Wellingence Energy Analytics.

Dichos campos, añadió, representan 15 por ciento del valor total de la empresa.

Así, las petroleras privadas interesadas podrían encargarse de la producción a través de un esquema como los farmouts, donde el privado aporta la tecnología e inversión con la finalidad de elevar gradualmente la producción, genera regalías para el Estado y Pemex no desembolsa recursos.

Con la participación de privados se podría generar para el País hasta 164 mil millones de dólares; 17 mil millones por pagos de participación de las petroleras privadas en los campos y 147 mil millones de dólares por regalías e impuestos adicionales que se tendrían que pagar.

"Pemex mantendría el 80 por ciento de su producción actual, pero los beneficios de desinvertir esos campos marginales son inmensos para la situación financiera de Pemex, y por ende, de México", dice el documento.

Pablo Medina, head of New Ventures de Welligence Energy Analytics, explicó que dicho potencial no quedaría desaprovechado con la participación de privados.

"Estas reservas, bajo el nivel de inversión actual de Pemex, nunca se van a obtener; claramente ahorita no tiene los fondos para la mayoría de esos campos, entonces esas reservas 2P (Posibles y probables) tienen el riesgo de quedarse en papel, o sea están ahí, pero Pemex no va a llegar a ellas, pero a otras petroleras pueden interesarles esas reservas", apuntó en entrevista.

Mientras tanto, se podría centrar en campos específicos de importancia estratégica para la petrolera.

"Al final esa desinversión se traduce en dos ventajas, una es que el presupuesto de Pemex ya no tiene que irse a esos campos, porque se vuelve un presupuesto ineficiente que realmente no sabemos cómo acaba y no hace mucho sentido invertirle a esos campos", dijo.

Añadió que en el mundo hay muchas petroleras buscando oportunidades de invertir en campos que ya han producido.

Los 300 campos albergan el 25 por ciento de las reservas 2P, lo que representa aproximadamente unos 2.6 mil millones de barriles de petróleo equivalente, según estimaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Sin embargo, las estimaciones de Welligence señalan que el factor de recuperación podría alcanzar hasta un 60 por ciento con la participación de un operador diferente, que agregue experiencia técnica y operacional, lo que podría traducirse en reservas hasta por 6 mil 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a recuperar.