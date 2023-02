Prefieren empresas habilidades que título universitario

En su ardua búsqueda de talentos, la flexibilización de los requisitos como darle más peso a las habilidades de la persona que a un título universitario, es tendencia en este 2023 en las empresas.

De acuerdo con el informe de tendencias para 2023 de ManpowerGroup, “The New Human Age”, el 75 por ciento de las empresas en 2022 reportaron escasez de talento por lo que para ampliar sus grupos, están reduciendo o eliminando los requisitos de títulos universitarios y, en cambio, se centran en las habilidades adquiridas a través de la experiencia laboral y de vida previa.

Otras de los retos son la creciente división que enfrentan las mujeres en la fuerza laboral, la evolución continua del trabajo híbrido, y mitigar el riesgo en una economía global en constante cambio.

Buscar trabajadores mayores para aumentar la participación en la fuerza laboral es otra de las opciones que están haciendo las empresas. Sin embargo, solo el 19 por ciento de los gerentes de contratación buscan activamente contratar a jubilados que regresan, lo que crea otra desventaja para los adultos mayores.

Además, el 57 por ciento de los empleados ya buscan capacitación fuera del trabajo, porque los programas de la empresa no les enseñan habilidades relevantes, no avanzan en su desarrollo profesional o no los ayudan a mantenerse competitivos en el mercado.

El informe de ManpowerGroup detectó que las mujeres están más motivadas que los hombres para trabajar en la oficina. El 41 por ciento de ellas mencionan la sociabilidad/conexión, una clara segmentación entre el trabajo y el hogar, una colaboración más eficiente, la facilidad para hacer el trabajo y tener un lugar para concentrarse como factores para acudir a la oficina.

“Las mujeres podrían ser las más afectadas en su desarrollo profesional si permanecen en trabajo remoto. Casi 4 de cada 10 señala que es menos probable tener acceso a tiempo con líderes senior, 3 de cada 10 reportan menos posibilidades de una promoción'', indicó Mónica Flores Barragán, presidente de ManpowerGroup para Latinoamérica.

