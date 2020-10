Por Covid, mayoría de atenciones laborales

Ciudad Juárez— La mayoría de las atenciones brindadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la Zona Norte de marzo a la fecha corresponden a temas relacionados con la pandemia y a los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores durante la misma, según explicó el jefe del departamento, Rafael Alvídrez.

El funcionario indicó que la mayoría de las denuncias y asesorías atendidas son a empleados de la industria maquiladora, seguida del sector de comercio, siendo una de las principales dudas cómo afrontar la pandemia.

Tan sólo durante los meses de abril y mayo, la Procuraduría brindó más de mil asesorías vía telefónica, relacionadas con la contingencia.

“Uno de los principales problemas que nos han llegado son las dudas que tienen tanto el patrón como el empleado para atender los requerimientos sanitarios, sobre todo en cuanto a los tiempos para regresar a trabajar en el caso del personal vulnerable”, dijo.

Alvídrez Escalante indicó que existen casos de despido justificado, debido a que trabajadores se han negado a portar su cubrebocas en el centro de trabajo, poniendo en riesgo su salud y la de sus compañeros.

“Debemos recordar que así como la empresa está obligada a pagar su nómina y demás, el trabajador también debe cumplir con el trabajo para el que fue contratado, y ahora con la pandemia, respetar todas las medidas sanitarias, de lo contrario existe un riesgo de salud, justificando el despido”, dijo.

En caso de que la relación laboral termine por un despido justificado, el trabajador tiene derecho al pago de su finiquito, independientemente de los días que haya desempeñado sus funciones, lo que incluye la parte proporcional del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Mientras que en el caso de que el despido sea injustificado, además de lo anterior, el trabajador deberá recibir una indemnización por parte de la empresa.

Por otra parte, con el aumento en el número de contagios por Covid-19, empleados de empresas maquiladoras han externado su preocupación ante la manera en que las compañías han atendido el tema.

“Aquí más de la mitad de personal salió contagiado, y están esperando los resultados de la otra mitad de empleados, y siguen contratando; ¿así cuándo parará el contagio?”, dijo una operadora que prefirió omitir su nombre.

“En el área de cuarentena hay más de 20 personas en espera de ser atendidos, además dentro de la planta, muchos tenemos síntomas, pero no podemos dejar de faltar porque el IMSS no está dando incapacidad y aquí no hacen nada por ayudarnos, ya muchos me comentan que tienen miedo de seguir asistiendo al trabajo por el hecho de contagiarse”, comentó otro trabajador.

Al respecto, el funcionario señaló que el caso de enfermedad es el Seguro Social quien debe resolver el tema de la incapacidad, sin embargo, reiteró la invitación para que los afectados acudan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a interponer su queja y les puedan brindar la asesoría necesaria en un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Incluso, debido a la pandemia, los trabajadores también pueden recibir su asesoría vía telefónica a través de los números, 629-3313 y 629-3300, extensiones 54122 y 54125, 54126 y 54127.

Sin embargo, reiteró que en el caso de presentarse contagios de Covid-19 u algún otro virus al interior de un centro de trabajo, es responsabilidad de las empresas comunicar a sus colaboradores, para que éstos puedan tomar precauciones y monitorear su salud desde casa.

Otro tema en el que se brinda orientación es en el procedimiento de declaración de beneficiarios, esto es cuando un trabajador fallece y en su vida laboral creó derechos tales como aportaciones al Afore, Infonavit, cuentas de ahorro y finiquito, los cuales deben pasar a ser parte de los dependientes económicos acreditables.

“Aquí se debe realizar el trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exponer todas las pruebas en una audiencia, por lo general exhiben actas de matrimonio, de defunción, de nacimiento y se presentan testigos, según sea el caso. Una vez hecho lo anterior, se emite una resolución de beneficiarios y con ese documento ya se pueden disponer de los recursos”, dijo.

Un trámite como el anterior puede tardar de entre tres a cuatro meses si no hay ningún inconveniente, de lo contrario, el proceso puede llevar hasta casi un año, según se informó.

elara@redaccion.diario.com.mx