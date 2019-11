Plantean acciones para evitar casos LeBaron

Chihuahua, Chih.- Al dar seguimiento a la masacre de las familias LeBaron y Langford, autoridades de Sonora y Chihuahua, así como del Gobierno federal, plantearon acciones para evitar que vuelva a suceder un caso igual.

En una reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, propuso buscar el equipo y la tecnología necesaria para mejorar la comunicación y conectividad en las regiones donde no la hay, así como fortalecer el equipamiento de las corporaciones policiacas.

En un comunicado se informó que apoyó una propuesta del Secretario General de Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta Soulé, para que se clasifiquen como delincuencia organizada muchos delitos que actualmente no están en esa clase.

"Sobre todo, muy importante en este momento tomar acciones concretas, tomar cartas en el asunto para que no vuelva a suceder lo acontecido hace algunos días lamentablemente en Sonora, casi límite con la línea con Chihuahua, donde se dio una situación muy delicada y muy dolorosa para todos, y todo el País, creo que es muy importante atender este tema", aseveró.

La Mandataria indicó que Sonora y Chihuahua comparten una extensa frontera, tanto interestatalmente como con los Estados Unidos, por lo que las autoridades deben trabajar de manera coordinada, compartiendo información para atender los hechos delictivos que se presenten en estos territorios.

El pasado 4 de noviembre, un grupo criminal mató a 9 integrantes de las familias LeBaron y Langford, tres mujeres adultas y seis menores, en la comunidad de La Mora, Municipio de Bavispe, Sonora, cerca de los límites con Chihuahua.

En el comunicado emitido por el Gobierno de Chihuahua se indicó que evaluará la adquisición de equipo tecnológico que permita una comunicación efectiva y en tiempo real en lugares de difícil acceso, así como la presencia de más efectivos federales y militares en la zona serrana entre ambas entidades.

Además de plantear a la Fiscalía General de la República la propuesta de clasificar como delincuencia organizada delitos que se cometen actualmente.

David Anaya Cooley, Secretario de Seguridad Pública en Sonora, propuso el incremento del estado de fuerza de autoridades de los tres órdenes de Gobierno y una comunicación más efectiva con las instituciones de seguridad en los dos estados.