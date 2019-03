Pierden miles de clientes

Ciudad de México— Telmex es la empresa de telefonía fija que más usuarios la abandonaron bajo el esquema de portabilidad en 2018, debido a la competencia que enfrenta por empaquetamiento de servicios de otras operadoras.

Cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revelaron que la firma de Carlos Slim dejó ir a otras compañías un total de 93 mil 576 números portados.

Pero no fue la única que cerró el 2018 con números negativos, Axtel es la otra empresa que perdió 66 mil 844 números de usuarios.

Ambas son las únicas que concluyeron 2018 con pérdidas de usuarios, ya que sus competidores aunque en algunos meses tuvieron cifras negativas, la suma total fue positiva.

En contraparte, Alestra es la compañía que más clientes recibió de otras operadoras con 60 mil 946, le siguieron Totalplay con 49 mil 101 números portados, Cablemás con 23 mil 195, Bestphone 15 mil 387 y Megacable 10 mil 818 números atraídos.

Michel Hernández, especialista en telecomunicaciones, explicó que una de las razones por las que los usuarios podrían estar abandonando a Telmex es que dicha empresa no ofrece servicios empaquetados, mientras que los usuarios buscan cada vez más a una sola empresa les ofrezca varios servicios.

"Creo que tiene mucho que ver con la posibilidad de cómo se están vendiendo los paquetes, la posibilidad de varios proveedores, salvo Telmex, de vender servicios empaquetados sin duda es uno de los factores que influyen para que la gente no quiera tener sus servicios dispersos", comentó.

Jesús Romo, analista de Telconomia, afirmó que el fenómeno no es tanto por abandono de usuarios residenciales sino de usuarios empresariales. Afirmó que en líneas fijas, el servicio empresarial es más competido.