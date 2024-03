Piden dar mandato dual a Banxico

Monterrey, México.- Devolver al Banco de México (Banxico) un mandato dual que le permita además de su actual prioridad de buscar la estabilidad de precios, fomentar y promover el crecimiento ordenado de la economía y el empleo; así como crear un organismo promotor de la pequeña empresa y acabar con cárteles económicos protegidos y sin competencia, son las peticiones de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) para el próximo Gobierno.

Fernando Turner Dávila, presidente fundador de la ANEI, dijo que la asociación puso sobre la mesa para los candidatos a la Presidencia una petición urgente para que el Banxico deje de aplicar una política monetaria permanentemente restrictiva con altas tasas de interés y sobrevalúa el tipo de cambio en detrimento del crecimiento económico.

"Es lo que hacen la inmensa mayoría de los bancos centrales. No podemos pretender crecer cuando el banco central tiene el pie en el freno aplicando excesivas tasas de interés, sobrevaluando el tipo de cambio y frenando la competencia en el sistema financiero nacional.

"Se requiere considerar seriamente las limitaciones de la política monetaria restrictiva por sus nocivos efectos en la sobrevaluación cambiaria".

Añadió que esta política monetaria y cambiaria incentiva las importaciones y castiga la producción nacional, afectando la balanza comercial y orientando las nuevas inversiones del nearshoring a tener una baja integración de insumos de producción local.

"El País, para crecer aceleradamente, necesita un sistema financiero más grande, con más competencia y con lineamientos que eviten que los bancos hagan negocio solamente prestándole al gobierno", añadió José DeNigris Felán, director de Katcon en Estados Unidos y propietario de la empresa Electromecánica.

"Los bancos no tienen interés ni incentivo de prestar a las pymes porque el Gobierno, en todos sus niveles, acapara el crédito y las reglas impuestas por Banxico permiten una alta concentración sin atender a las pymes".

Señaló que la ANEI apoyará al proyecto que adopte sus peticiones dispuestos a apoyar con recursos su estudio, análisis, definición e implementación.

Una segunda petición del organismo es la creación del equivalente a la Small Business Administration que ha sido efectiva en otros países.

"No se necesita inventar el hilo negro, podemos adoptar y adaptar lo que existe en Estados Unidos. Un organismo esbelto, descentralizado, desburocratizado, con reglas claras, trámites sencillos y con vocación de promoción a las pymes que podrían entonces tener financiamiento suficiente y dejar de pagar tasas de usura".

Su tercera petición al próximo Gobierno, dijo, es aumentar la competencia interna.

"Una lucha decidida contra los carteles económicos. El País no puede crecer aceleradamente si mantenemos a sectores relevantes enteros como la banca, seguros, aeropuertos, carreteras, vías férreas, telecomunicaciones, entre otros, que no compiten, que son protegidos, que cobran productos y servicios caros y no con la mejor calidad.

"Es necesario cumplir y hacer cumplir las leyes de competencia económica".