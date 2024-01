Monte de Piedad: al borde de la huelga o rescate financiero

Ciudad de México.- El conflicto en Nacional Monte de Piedad llegó a un punto clave: o estalla una huelga o se acepta el plan de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para dar viabilidad financiera a la institución.

La propuesta de la STPS incluye una revisión de todos los tabuladores, con un incremento salarial de 18 por ciento y que se conserven las prestaciones de los trabajadores.

Sin embargo, el sindicato deberá permitir que la institución tome decisiones administrativas como eliminar plazas obsoletas y ampliar horarios de atención de sus sucursales.

En este plan se da un plazo de seis meses para implementar el convenio.

"A pesar de que la propuesta no nos gusta, es una oferta bien preparada y le da viabilidad al Monte y un espacio de tiempo para iniciar su transformación de fondo. La postura del sindicato ha sido de criticarla, a ellos tampoco les gusta, a pesar de ello, nosotros firmamos la propuesta", manifestó Javier de la Calle, director general de la institución.

El sindicato, dirigido por Arturo Zayún, no ha aceptado ni sometido a votación de sus agremiados la propuesta de la STPS.

El 30 de enero es la fecha límite para definir si se acepta la propuesta a estalla una huelga.

"La autoridad fue sensible a la modernización del contrato colectivo. Hoy nuestro contrato es muy rígido porque no nos permite tomar decisiones administrativas. No podemos modificar horarios de atención en sucursales ni las funciones de los trabajadores. Hay una serie de disposiciones que nos atan las manos.

"Ni la empresa debe meterse en la vida sindical ni los sindicatos en funciones administrativas. La STPS otorga mayor libertad de gestión a la institución y eso no le gustó a la dirigencia sindical porque le quita poder", opinó De la Calle en entrevista.

El directivo detalló que la propuesta incluye 53 puntos, donde se conservan los beneficios del actual contrato colectivo de trabajo, como mantener el servicio médico para los empleados y sus familiares de manera vitalicia.

"Una vez que se materialice (el convenio) haríamos una inversión relevante para modernizar sucursales, adecuar en tamaño y en presencia y habría nuevos productos.

"Nos tomaría un tiempo de 18 a 36 meses para que el Monte se vea totalmente renovado", describió De la Calle.

El convenio advierte que todos los despedidos que ocupaban plazas obsoletas podrán ser considerados para ser recontratados si no firmaron un finiquito.

También habrá un programa de jubilaciones y liquidación voluntarias.

"El número al que se pretende llegar es a mil 950 trabajadores. Una vez que la institución tenga su transformación, y abra otras sucursales, sin duda podrá crecer el número de empleos", explicó el directivo.

Recordó que el Monte tiene 2 mil 150 trabajadores en activo, de los cuales 124 fueron despedidos aunque no firmaron el finiquito.

Aclaró que los beneficios para el personal jubilado no se tocarán.

De la Calle adelantó que si el sindicato no acepta la propuesta, es posible que estalle una huelga en la institución, el próximo 30 de enero.