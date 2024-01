Reforma fiscal debe considerar a Pemex, sugiere Citi

Ciudad de México.- Arreglar la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) es la reforma fiscal que necesita el país en la próxima Administración para que la estatal deje de perder dinero y no siga presionando las finanzas públicas, dijo Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup.

"Yo sí creo que se necesita una reforma fiscal con la siguiente Administración, pero no la reforma fiscal que muchos están pensando que es IVA, renta, impuestos; la reforma fiscal que se necesita es arreglar Pemex y que deje de perder dinero y deje de presionar las finanzas públicas.

"Pemex va a ser un tema para la próxima Administración. Sigue sin una solución, sigue perdiendo dinero y si simplemente extrapolamos esa situación de Pemex, hacia delante México eventualmente pierde el grado de inversión", aseveró el economista en el Seminario de Perspectivas Económicas 2024 del ITAM.

Para Revilla el riesgo más importante para la economía mexicana de cara a la próxima Administración es el tema fiscal.

"El mercado tiene una narrativa de que la Administración actual ha sido austera fiscalmente, los inversionistas externos hicieron esa definición en los primeros años del Gobierno y no la han cambiado; a nosotros nos parece que el Presupuesto 2024 es un punto de inflexión de que la narrativa de austeridad se acabó. Le creemos un poquito menos a Hacienda de que el déficit va a bajar en 2025", expuso.

Los Criterios Generales de Política Económica muestran una enorme consolidación fiscal entre 2024 y 2025, y se estima que los requerimientos financieros del sector público serán del 5.4 por ciento del PIB, eso no es austeridad, contrastó.

"Viendo las líneas en el presupuesto hay temas no discrecionales como pensiones, como costo financiero, eso no se va a poder reducir, pero las líneas discrecionales que crecen sobre todo los programas sociales y el apoyo explícito a Pemex no se van a poder reducir y menos en un primer año de una Administración entonces es un riesgo más de mediano plazo", indicó.