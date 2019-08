‘Mete freno’ maquila automotriz

Parte de la industria maquiladora ligada al sector automotriz se encuentra en ‘stand by’, de acuerdo con opiniones al interior de las plantas.

Tal es el caso de la empresa Aptiv, la cual aseguró que por el momento no tiene planes de expansión en México, sino que apuesta sólo a mantener las operaciones en nuestro país.

Alejandro Quiroz, presidente de Aptiv en Latinoamérica comentó que la compañía tiene mucha capacidad instalada en México, sin embargo, depende de los pedidos del mercado, el cual consideró se encuentra en una etapa de contracción.

Además, firmas como Bosch o Akwel, tienen paradas las contrataciones de personal debido a un menor dinamismo del sector de acuerdo con personal al interior de las plantas que pidió no publicar su nombre.

Según declaraciones de Quiroz, empresas como Ford, General Motors, Fiat y Chrysler han reportado una reducción importante de sus ventas en México, al grado de que las cifras arrojan hasta dos dígitos, por lo que consideró importante apostar a las capacidades actuales de la compañía.

“En estos momentos, es suficiente para cubrir el volumen de este año y el siguiente, por lo que no hay planes de expansión, sino sostener las operaciones que tenemos”, dijo.

Respecto a la caída de 1.12% del indicador de pedidos manufactureros que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quiroz explicó que sí se resintió en algunos de los clientes de la compañía, sin embargo, consideró como una ventaja para la empresa contar una lista diversificada de clientes, lo que les ha ayudado a mantener estabilidad.

“Tenemos aseguradas las plantas instaladas y queremos seguir monitoreando cómo avanza el mercado en los próximos seis o doce meses, para ver si vale la pena apostar y eso tiene que ir de la mano con las condiciones del país como la estabilidad laboral, condiciones económicas de impuestos, nosotros podemos ver si esa demanda futura es favorable y vale la pena entonces expandir más o si México no cumple con las condiciones”, explicó.

El presidente de Aptiv en Latinoamérica reiteró que tras realizar una valoración de las condiciones del país, por el momento mantendrán la dimensión que tienen actualmente en Ciudad Juárez y el resto del territorio nacional.



