Llegan a Navidad sin trabajo y grandes adeudos de renta

Washington— Millones de estadounidenses que perdieron sus trabajos durante la pandemia se han atrasado miles de dólares en el alquiler y las facturas de servicios públicos, una señal de advertencia de que la gente se está quedando sin dinero para cubrir sus necesidades básicas.

Casi 12 millones de inquilinos deberán un promedio de $ 5,850 en alquiler atrasado y servicios públicos para enero, advierte Moody’s Analytics. El mes pasado, 9 millones de inquilinos dijeron que estaban atrasados en el alquiler, según una encuesta de la Oficina del Censo.

Los economistas dicen que los datos subrayan la profundización del desastre financiero para muchas familias a medida que la pandemia continúa cerrando oportunidades laborales, dando nueva urgencia a las negociaciones sobre una segunda ronda de estímulos que podrían restablecer el seguro federal de desempleo y la asistencia para el alquiler, entre otras formas de ayuda.

El lunes, los legisladores estaban trabajando para publicar un resumen del último proyecto de ley de $908 mil millones, que tiene cierto apoyo bipartidista.

El acuerdo reiniciaría $ 300 en desempleo federal semanal en enero hasta abril, aunque los detalles aún se están resolviendo, dijeron asistentes del Congreso.

Hay mucho en juego para unos 20 millones de estadounidenses que reciben algún tipo de ayuda por desempleo, que han visto disminuir los cheques semanales desde agosto, lo que dificulta el pago de facturas. Está previsto que a unos 12 millones de desempleados se les corten los beneficios por completo a finales de año, a menos que los legisladores actúen antes de esa fecha.

Con los casos de coronavirus en máximos históricos, la recuperación económica se ha estancado y las oportunidades laborales siguen siendo escasas. Solo 245 mil puestos de trabajo volvieron a aparecer en noviembre, el ritmo más lento desde que comenzó la recuperación. Los restaurantes y los minoristas recortaron empleos y más pequeñas empresas están cerrando, según muestran los datos.

El número de personas atrasadas en el alquiler y los servicios públicos fue especialmente alto para las familias con niños, con un 21 por ciento atrasado en el alquiler y entre las familias de color. Aproximadamente el 29 por ciento de las familias negras y el 17 por ciento de los inquilinos hispanos estaban atrasados, informó la Oficina del Censo. Un análisis separado del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, que analizó a las personas que tenían trabajo antes de la pandemia, encontró que 1.3 millones de esos hogares tienen ahora un promedio de 5 mil 400 dólares en deudas por alquiler y servicios públicos, después de que esas personas perdieron sus trabajos y los ingresos de su familia se desplomaron .

“Se acerca el maremoto. Va a ser realmente horrible para la gente”, dijo Charlie Harak, abogado principal del National Consumer Law Center. “La cantidad de personas que están ahora 90 días atrasados y los dólares que están atrasados están creciendo de manera significativa”.

Una madre de Nashville, Tennessee, Nikki Cornwell, tiene un retraso de 4 mil dólares en el alquiler y teme que la desalojen inmediatamente después de Navidad. Le cortaron el agua el lunes. Su arrendador ya presentó el papeleo y su fecha de audiencia está fijada para el 5 de enero, justo después de que expire la moratoria federal de desalojo.

“Estoy atrasado en el pago del alquiler. Pronto me desalojarán con mis hijos que están en la escuela virtual y necesitan Internet”, dijo Cornwell, quien vive con su madre y sus dos hijos. “He tenido malos momentos, pero nunca algo así”.

Cornwell, de 36 años, perdió su trabajo en marzo en una fábrica que empaqueta té. Contrajo el coronavirus en mayo. Una noche terrible llamó al 911 porque sintió que no podía respirar. Casi se ha recuperado, pero todavía no puede oler nada. Recibió una oferta de trabajo el mes pasado, pero fue despedida a medida que aumentaron los casos de coronavirus y la compañía decidió retirar las contrataciones. Estaba recibiendo $ 275 a la semana en desempleo, pero eso acaba de terminar. Ha empeñado joyas y la amada PlayStation de su hijo para pagar la comida.

“Esto es como una novela de Charles Dickens”, dijo Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética. “Es una historia en evolución de cómo está sufriendo la gente de abajo”.

Muchos estadounidenses desempleados pudieron retrasar el pago de la renta este otoño debido a las moratorias de desalojo. Pero esas protecciones terminan pronto, y los propietarios y los servicios públicos están ansiosos por que les paguen, porque tienen sus propias facturas e impuestos que pagar. Los economistas advierten que las familias de bajos ingresos no podrán devolver repentinamente de tres a seis meses de alquiler a la vez.

Está previsto que la moratoria federal de desalojos finalice el 31 de diciembre, incluso cuando los casos de coronavirus aumentan y la recuperación económica se desvanece. Los investigadores de la Fed de Filadelfia dicen que incluso su pronóstico conservador advierte que los desalojos aumentarán un 50 por ciento el próximo año.

Shelbie Selewski tiene un atraso de $ 2,100 en el alquiler y los servicios públicos después de perder su trabajo como recepcionista médica en el condado de Macomb, Michigan. Su arrendador pegó los papeles de desalojo en su puerta tres veces y le cortaron la electricidad en septiembre, el tercer día de su hijo. jardín de infancia virtual. Rogó a amigos y familiares que la ayudaran a volver a encender la electricidad, pero las facturas se están acumulando nuevamente.

Selewski, de 29 años, recibe $ 200 a la semana en desempleo y recientemente vendió un televisor de la familia y una consola PlayStation 4 para evitar que se apague otra utilidad. Su nuevo bebé nació con un pulmón colapsado, lo que puso al bebé en alto riesgo durante la pandemia. Ella y su prometido no han podido encontrar trabajo.

"Ha sido el peor año de mi vida. He visto desaparecer todo por lo que he trabajado", dijo Selewski. "Cada vez que pagaba algo y sentía algo de paz, sentía que recibía un aviso de corte de servicios públicos tres días después".