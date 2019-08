Llama Condusef a revisar estados de cuenta

Ciudad de México— Los cuentahabientes de la banca comercial deben revisar los saldos y movimientos de sus tarjetas de crédito y débito, luego de las fallas que se presentaron el sábado pasado en Prosa, exhortó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En un comunicado, recordó que el pasado sábado 10 de agosto ocurrió una falla en Promoción y Operación (Prosa), uno de los procesadores de transacciones electrónicas, también conocido como Cámara de Compensación de Pagos con Tarjeta.

La Condusef destacó en el comunicado la importancia de revisar saldos tras el suceso que impidió hacer pagos con tarjetas y retiros de efectivo durante el transcurso del sábado.

“La Condusef informa a los usuarios sobre la importancia de revisar los saldos y movimientos en sus tarjetas de débito y crédito, para verificar que no hayan sufrido alguna anomalía, a fin de que a la brevedad notifiquen a su banco o institución financiera emisora de su tarjeta, el problema que hayan tenido”, mencionó.

Expuso que las anomalías pudieran relacionarse con domiciliaciones y cargos recurrentes mal aplicados, errores en las entregas de efectivo en cajeros automáticos, pagos que no se registraron tanto en cajeros automáticos como en terminales de cobro, depósitos que no se acreditaron y cobros de comisiones.

Condusef aclaró que Prosa opera con alrededor de 38 instituciones bancarias, 18 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 15 Sociedades Financieras Populares, 17 Sociedades de Objeto Múltiple, 35 empresas de medios de pago (monederos, vales, servicios de pago digital), así como las principales telefónicas del país.

Según el Banco de México, diario se realizan 16.4 millones de operaciones con tarjetas, de las cuales, 82.2 por ciento son con débito y el restante 17.3 por ciento con tarjeta de crédito.

La Condusef recordó que brinda apoyo para reclamaciones o dudas en el Centro de Atención Telefónica 55 53 400 999 o en la Dirección de Promoción y Divulgación de la Educación Financiera en el 555448 7000 extensión 6143.