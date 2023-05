La Fed está lista para subir tasas de nuevo. ¿Y luego qué?

La Reserva Federal se prepara para elevar su tasa de interés de referencia por 10ma vez el miércoles, el paso más reciente en su esfuerzo de un año para frenar la que ha sido la inflación con el mayor ritmo de alzas en cuatro décadas.

Sin embargo, economistas y operadores de Wall Street estarán más interesados en lo que la Fed y su titular Jerome Powell mencionen en un comunicado y en una conferencia de prensa sobre una pregunta más importante: ¿Qué sigue? Y en ese sentido, pueden estar decepcionados.

Los economistas afirman que Powell probablemente insinuará que la Fed se está acercando a una esperada pausa en sus aumentos de tasas. Sin embargo, eso no significa necesariamente que vaya a enviar una clara señal de que el incremento de esta semana será el último que imponga la Fed. En cambio, es probable que advierta que podrían darse más alzas de tasas si la inflación se mantiene persistentemente alta, muy por encima de la tasa objetivo del 2% de la Reserva Federal.

“Él quiere decirle al mercado, ‘No te relajes. No seas complaciente. Todavía podríamos subir más si creemos que lo necesitamos, pero aún no sabemos si tenemos que hacerlo’”, dijo Derek Tang, economista de LHMeyer, una firma de consultoría económica.

No se espera que el colapso del First Republic Bank el fin de semana, la segunda quiebra bancaria más grande registrada, impida que la Fed proceda con un aumento de tasas el miércoles. First Republic, el tercer gran banco en quebrar en los últimos dos meses, fue incautado por los reguladores el domingo por la noche y vendido a JPMorgan Chase.

Incluso si Powell sugiere que la Fed detendrá sus incrementos después de esta semana, dijo Tang, probablemente enfatizará que la Fed no espera recortar las tasas este año. Aun así, los inversores predicen dos recortes de tasas de la Fed para finales de año, según la herramienta Fedwatch de, operador bursátil CME.