Inflan sindicatos sus padrones de afiliados

Ciudad de México.- En México, las cifras que proporcionan los sindicatos sobre sus trabajadores afiliados difieren considerablemente de los datos oficiales.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) exige a los sindicatos hacer públicos sus padrones y transparentar sus recursos, pero la mayoría de ellos no lo ha cumplido.

Según estadísticas de la Secretaría del Trabajo (STPS), en México hay 4.9 millones de trabajadores afiliados a algún sindicato, no obstante, la mayor central obrera, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha hecho público que tiene 4.5 millones de trabajadores afiliados. Además, cuenta con 6 mil 176 sindicatos adheridos.

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), por su parte, dice que tiene mil 180 sindicatos adheridos, con representación en todo el País, y 7 millones de trabajadores afiliados.

En el caso de otras centrales, no hay números precisos, aunque la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) aseguró tener un millón de afiliados, en un dato previo.

La suma de esas cifras es más del triple que el dato de la STPS.

Para Graciela Bensusán, profesora de la UAM Xochimilco, ha habido una simulación en las cifras que históricamente han presentado los sindicatos y las centrales obreras.

"Puede ser que estuvieron inflados los padrones o no se tomaban la molestia de hacerlos adecuadamente, no había quién lo exigiera.

"Las centrales declaraban tener tales o cuales miembros, pero en el caso sindical era una gran simulación, porque el número de afiliados reflejaba mayor o menor poder", consideró.

Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), explicó que los 4.9 millones de trabajadores afiliados corresponden al número de trabajadores que fueron convocados por sindicatos y que lograron legitimar sus contratos colectivos de trabajo, tras la reforma laboral de 2019.

Abundó que las cifras difieren porque en las confederaciones también están asociadas organizaciones que no tienen un contrato colectivo o una relación laboral.

"Hay un número que se maneja por las centrales obreras, que no son en sí mismos sindicatos; por decir, soy un líder de los choferes taxistas y digo 'me afilio a tal central sindical', se afilia, pero no hay ningún contrato colectivo.

"En el orden federal, el dato que teníamos era cerca de 2 mil sindicatos activos, pero a nivel juntas locales de conciliación, el dato que teníamos era 26 mil organizaciones sindicales registradas ante juntas locales de conciliación, porque se dieron este tipo de registros", describió.

Domínguez Marrufo dijo que hubo una depuración cuando se realizó la legitimación de los contratos colectivo, porque aquellos sindicatos que realizaron el proceso no llegan a 4 mil.

"Los líderes de centrales sindicales dicen que tienen cierto número de afiliados y muchos de ellos no dependen de una relación laboral con un empleador, porque son taxistas, transportistas, hombres pipa, lustradores de calzado, trabajadores del comercio ambulante o trabajadores independientes, como guías de turistas", subrayó el experto.

Explicó que antes de la reforma laboral se dieron registros sindicales a estos grupos, pero ahora el Centro Federal de Conciliación no se los otorga.

El funcionario señaló que también hay deficiencias en la información que los sindicatos reportan a la autoridad laboral.

Si bien existen 4 mil sindicatos que lograron legitimar contratos colectivos de trabajo, solo hay mil 500 modificaciones de padrones en positivo.

"Tuve cerca de 12 multas que me impusieron jueces federales laborales por no presentarles los padrones en archivos editables, porque ellos tienen que hacer recuentos y necesitan un archivo editable. Pero se los damos como nos los dieron la Juntas de Conciliación y Arbitraje.

"Se les dice a los sindicatos que el que tengan un padrón en archivo editable y que pongan por sexo, edades, fechas de ingreso, áreas donde laboran, que tengan un padrón de trabajadores que les sirva para realizar todas las actividades que tienen que hacer con el sindicato, desde el cobro de cuotas sindicales, el tema de escalafones, ascensos, etc.", señaló Alfredo Domínguez.

La profesora de la UAM Xochimilco afirmó que en la medida que el Centro Federal de Conciliación tenga más herramientas para exigir el cumplimiento de la reforma laboral a los sindicatos, se irán regularizando los padrones y la rendición de cuentas.