¿Facebook se está haciendo viejo? Lo cierto es que la red social está perdiendo usuarios y algunos lo atribuyen a la competencia de otras plataformas como TikTok y el ‘salto’ de los usuarios más jóvenes a estas, sin embargo para la mayoría de los juarenses, esta sigue siendo la más usada.

Facebook recibió hace unos días su peor informe, por primera vez su base de usuarios dejó de crecer en el cuarto trimestre de 2021, lo que lastró la confianza de los inversores e hizo caer las acciones un 30 por ciento, de acuerdo con el reporte de Meta Platforms.

Según Facebook, con sede en Menlo Park (California), los usuarios diarios descendieron de 1.930 millones hasta 1.929 millones en el cuarto trimestre.

Sin embargo, de acuerdo con expertos, la pérdida de usuarios en la red social tiene que ver con varios factores como el lugar, el alcance a Internet y la tecnología que haya ahí y el tipo y edad de la población.

Diferencia generacional

En esta frontera para algunos juarenses entrevistados en edades de 15 a 25 años, el Facebook dejó de ser interesante o entretenido al salir otras plataformas como TikTok, incluso hay quienes dejaron totalmente de usar Facebook por migrar a la otra red, donde sí hacen publicaciones constantes, principalmente de videos.

Sin embargo para otra gran parte de la población mayores de 26 años, Facebook sigue siendo la red que más usan, pues argumentan no les llama la atención estar subiendo constantes videos de TikTok y prefieren ver y hacer publicaciones en Facebook, como los conocidos “memes”.

“Yo ahora solo uso TikTok e Instagram, a Facebook lo dejé de usar, ya se me hace aburrido. Me entretiene y gusta más el TikTok”, dijo Diana García, joven estudiante de 20 años.

“Pues yo sí sigo usando Facebook, de hecho es la única que uso aunque también tengo TikTok, Instagram y Twitter. Aún me divierto en esta red, sobre todo con las publicaciones de memes”, compartió Leonardo Durán, un trabajador de industria maquiladora, de 26 años de edad.

En Juárez prefieren Facebook

En general, aún y con la pérdida de los usuarios más jóvenes a nivel mundial, la red social Facebook sigue siendo la más usada por los juarenses, de acuerdo con el informe Así Estamos Juárez, realizado por Plan Estratégico de Juárez. En el documento se detalla que nueve de cada 10 personas tienen una cuenta de Facebook y WhatsApp.

Se especifica que el 95 por ciento cuenta con un perfil de Facebook, el 91.8 por ciento tiene una cuenta de WhatsApp, el 31.7 por ciento tiene una cuenta de Instagram, el 19 por ciento de Twitter, el 8.6 por ciento tienen un acceso a Linkedln y apenas el 8.1 por ciento utiliza otras aplicaciones.

De quienes dijeron tener acceso a Internet, el 75.8 por ciento dijo utilizarlo para diversión y entretenimiento, el 75.3 por ciento para ver noticias, el 69.9 por ciento para intercambiar información y el 41.5 por ciento para difundir sus ideas.

Competencia sin precedentes

Para el director de esta gran plataforma que es Facebook, Mark Zuckerberg, las redes sociales se enfrentan a un "nivel de competencia sin precedentes", con el auge de TikTok, la plataforma rival de vídeos virales.

Tras el negro reporte de la semana pasada, dijo a sus inversores que otro gran obstáculo que podría afectar a los futuros resultados de Facebook es el cambio de la empresa hacia los cascos de realidad virtual, las gafas de realidad aumentada y los mundos virtuales, conocidos como metaverso, en los que los usuarios pueden vivir y trabajar.

En la teleconferencia del miércoles pasado con los inversores, Zuckerberg dijo que Reels de Instagram, una imitación de Tiktok, es su mejor oportunidad para reclutar más jóvenes. La empresa invertirá en su crecimiento lo más rápido posible. Además, el giro de la compañía hacia el metaverso es una apuesta a largo plazo que podría recompensar a los inversores más pacientes.

La más usada en México

En el marco nacional, Facebook sigue siendo en México la red social con más usuarios, aunque impulsada por la pandemia, Tiktok fue la App con más descargas en 2020 y 2021, arrojaron los datos del Digital 2022 México de Hootsuite y Wearesocial.

TikTok es una aplicación nacida en 2017 como la plataforma para mercados fuera de China de la app Douyin, cuya propietaria es el conglomerado tecnológico ByteDance. TikTok cuenta con más de mil millones de usuarios a nivel global y en México.

Los mexicanos pasaban 17.2 horas al mes viendo videos en TikTok en 2020, lo que coloca a esta aplicación sólo por debajo de Facebook y Whatsapp entre las aplicaciones más usadas.

De acuerdo con el reporte de Digital 2022 México de Hootsuite y Wearesocial, el 99.3 por ciento de los mexicanos con acceso a internet ven videos en la red y TikTok se ha colocado con rapidez entre las preferencias de los usuarios, a tal grado que TikTok está entre los contenidos más buscados en otra plataforma de video: YouTube.

Afectan 'fake news'

Edgar Pérez es otro de los que dejó a Facebook, en su caso por la propagación de noticias falsas, después de que se vio involucrado en un malentendido sobre un accidente que se popularizó rápidamente en esta red social.

El hombre que trabaja en el área de telecomunicaciones para el Gobierno Federal, afirmó que se trata de una plataforma en la que la información personal de millones de usuarios se ha visto vulnerada en varias ocasiones, por lo que para protegerse, optó por finalmente dar de baja su perfil y desinstalar la aplicación.

“Facebook sabe demasiado sobre sus usuarios. Solo tienes que ver la cantidad de permisos que tienes que otorgar a las apps móviles de Facebook, ya sea en Android o iOS, para poder instalarla y utilizarla”, expresó el ingeniero en informática.

Abril Martínez es otra de las usuarias de Facebook que decidió dar de baja su perfil desde hace dos años, después de una decepción amorosa que descubrió también en esa plataforma.

Para mantener comunicación con sus amistades, amigos y compañeros de trabajo, dijo que se limitó a usar WhatsApp, y aunque tiene un perfil en Instagram, no lo alimenta con información nueva y lo frecuenta muy poco tiempo.

“Yo decidí dar de baja mi perfil porque además de que afectó mi salud emocional y hasta mental, me quitaba mucho tiempo, ahora me he vuelto más productiva y hasta al gimnasio voy”, expresó la mujer de 27 años.

Adriana Ramírez, quien sufre problemas de depresión, manifestó que también decidió darse de baja en Facebook para cuidar su salud mental y dedicar ese tiempo a otras actividades como la lectura.

Sin embargo, manifestó que de vez en cuando opta por reactivar su cuenta solo por ‘curiosidad’, aunque a los días vuelve a cerrarla nuevamente.

La aparición de otras redes sociales como TikTok también ha robado usuarios a Facebook, quienes encuentran más divertida la aplicación de videos.

Uno de ellos es Julio García, quien aunque mantiene su cuenta de Facebook todavía activa, mencionó que es poco el tiempo que le dedica.

En contraste, graba al menos un video diario para TikTok, plataforma a la que calificó como ‘divertida’ y en la que afirma, es más popular.

“Puros chismes son en Facebook, está mejor TikTok, es más divertida y hasta más sana porque puro video de risa hay”, expuso.

El reporte de Digital 2022 México de Hootsuite y Wearesocial, indica que en México los usuarios de redes sociales tienen de 16 a 65 años y la mayoría son mujeres. El crecimiento de usuarios de 2021 a 2022 fue del 2.5 por ciento, a la fecha hay en México 103 millones de usuarios de redes sociales que pasan en promedio 3 horas y 20 minutos en las plataformas.

¿Quiénes usan las redes sociales en México?

Principales usuarios

Tiktok

18-24 años

Instagram

18-34 años

Facebook

25-34 años

Snapchat

18-24 años

En Juárez

95% tiene Facebook

91.8% usa WhatsApp

31.7% tiene Instagram

19% Twitter

8.1% otras

En México

Más usuarios

1. Whatsapp

2. Facebook

3. Facebook Messenger

4. Instagram

5. Tiktok

6. Twitter

7. Pinterest

8. Telegram

9. Snapchat

10. Skype

Apps más descargadas

1. Tiktok

2. Whatsapp

3. Facebook

4. Instagram

5. Kwai

6. Shopee

7. Shein

8. Facebook Messenger

9. Spotify

10. Zoom Cloud Meetings

Más usadas en el mundo

1. Whatsapp

2. Instagram

3. Facebook

4. Wechat

5. Douyin

6. Tiktok

7. Twitter

8. FB Messenger

9. Telegram

10. Line

Fuentes: Digital 2022 México de Hootsuite y Wearesocial y Así Estamos Juárez

