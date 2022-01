Denuncian fallas con ‘Mi cuenta Infonavit’

Derechohabientes del Infonavit denunciaron problemas para acceder a ‘Mi Cuenta’, herramienta que, entre otras cosas, permite correcciones de datos personales, solicitar devolución de excedentes de pagos, así como consultar saldos y movimientos.

De acuerdo con los afectados, repentinamente la cuenta quedó bloqueada, por lo que para reactivarla, acudieron a la subdelegación local. Sin embargo, afirmaron que personal del mismo Infonavit les solicitó un pago por hacerles el trámite.

“Yo estuve ingresando de manera normal este mes pero hace unos días simplemente ya no pude ingresar. Llamé primero al Infonavit pero no contestaban y cuando lo hicieron solo me decían que siguiera intentando yo sola en la aplicación. Luego fui a las oficinas y la persona que me atendió me dijo que para arreglar la cuenta iba a tener que pagar, pero pues yo no pagué y mejor me salí, iba a buscar ayuda por otro lado”, dijo una de las denunciantes quien pidió omitir su nombre.

La misma quejosa agregó que al salirse de las oficinas y preguntar a las mismas personas que hacían fila si alguien tenía el mismo problema que ella, se encontró con que varias sí y coincidieron en que de repente ya no pudieron ingresar a su cuenta cuando sí lo habían estado haciendo normalmente.

Octavio García Sáenz, delegado estatal del Infonavit, alertó a las personas a no dejarse engañar, ya que todos los trámites que ahí se realizan son gratuitos.

Exhortó a los afectados a denunciar a los trabajadores que les piden dinero para este tipo de trámites, pues “nadie puede cobrar ni un peso por hacer nuestro trabajo”.

Dijo que ese organismo no tolerará ningún acto de corrupción o abuso en contra de los derechohabientes.

“Invito a los derechohabientes que se han visto afectados a que denuncien anónimamente a denuncias@infonavit.org.mx”, resaltó el subdelegado.

