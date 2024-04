Alistan 20 mil cuartos de hotel para 2030

Ciudad de México.- En los siguientes seis años, más de 20 mil 190 cuartos de hotel se incorporarán a la oferta disponible en México, tanto para turismo como trabajo, según un reporte de JLL.

El Caribe mexicano prácticamente es la zona que dará mayor empuje a la construcción de habitaciones en el corto y mediano plazo, especialmente en segmentos de alta gama, aseveró Alfredo Giorgana, director ejecutivo de Asesoría en Valor y Riesgo JLL México.

Además, el nearshoring ha impulsado en las ciudades la construcción de hoteles, si bien no de lujo, sí de segmentos que requieren espacios para trabajar y con todos los servicios disponibles.

"En Monterrey, que es una ciudad típicamente industrial, lo que va a tener relevancia es el turismo de ciudad, va haber una importante mejoría en cuanto al número de hoteles de primera clase, con algunas características como variedad de servicios y espacios flexibles.

"No creo que se detone el sector de lujo, porque lo que va haber ahí es gente de trabajo, que va a pasar un par de días", explicó el analista.

La zona de la Riviera Maya y Cancún, en conjunto, alistan cerca de 9 mil cuartos de hotel en los siguientes años. Actualmente concentran una oferta disponible de más de 100 mil habitaciones, según el reporte "Alojamiento en México: Aspectos destacados del rendimiento".

Ciudad de México y Monterrey preparan en conjunto 3 mil 685 cuartos.

Por el contrario, Acapulco no tiene planes en el mediano plazo de sumar nuevo inventario, solo de reconstruir y reconvertir el inventario ya disponible tras el huracán "Otis".

De acuerdo con datos de JLL, al cierre del cuarto trimestre de 2023, el puerto guerrerense contaba con 13 mil 276 habitaciones en su inventario.

"Lo que nosotros hemos percibido es un deseo de los desarrolladores de reconstruir sus hoteles y lo que hemos visto es que ya están procediendo.

"No va a ser fácil para aquellos que no estaban debidamente asegurados, porque resulta que había algunos sitios que estaban asegurados contra sismos, y no preveían un impacto tan severo por huracán", explicó Giorgana.