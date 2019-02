BB&T comprará a SunTrust; la mayor fusión bancaria en una década

New York.- BB&T Corp. llegó a un acuerdo para adquirir SunTrust Banks Inc., combinando dos potencias bancarias regionales a fin de crear el cuarto mayor banco minorista en Estados Unidos y poner fin a 10 años sin fusiones de bancos grandes, publicó The Wall Street Journal.

En el trato sobre la totalidad de las acciones, que constituye la mayor fusión bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera, se establece en 66 mil millones de dólares el valor de la empresa conjunta. El banco fusionado tendrá activos aproximados por 442 mil millones de dólares, señalaron las empresas. A finales del 2018 BB&T contaba con 225 mil 700 millones de dólares en activos, mientras que SunTrust tenía 215 mil 500 millones de dólares.

La operación marca el retorno de las fusiones en los bancos estadounidenses. El ambiente regulatorio más riguroso a raíz de la crisis financiera mantuvo a los bancos fuera de los recientes auges de fusiones, pero la administración Trump ha suavizado algunas de las reglas que desalentaban las operaciones de compra-venta entre bancos.

Los accionistas de SunTrust recibirán mil 295 acciones de BB&T por cada acción de SunTrust que poseían. Con base en el precio al momento del cierre bursátil del miércoles, en la compra-venta se ofrece una prima del siete por ciento a los accionistas del SunTrust. En las operaciones previas, las acciones de SunTrust subieron nueve por ciento, mientras que las de BB%T aumentaron 5.2 por ciento.

La fusión de los dos bancos del sureste estadounidense está teniendo lugar en un momento cuando los prestamistas regionales tienen dificultades para competir con los bancos nacionales grandes. Los principales bancos nacionales del país están captando un porcentaje más alto de cuentas nuevas de cheques al tiempo que los consumidores, sobre todo los clientes jóvenes radicados en ciudades grandes, son atraídos por los servicios digitales.

Los bancos regionales han estado invirtiendo fuertemente en tecnología a fin de mantenerse a la par de las instituciones financieras grandes. BB&T y SunTrust dijeron que el banco fusionado invertirá más en tecnología.

La matriz del nuevo banco, que aún no tiene nombre, se localizará en Charlotte, Carolina del Norte, sede del Bank of America e importante centro de Wells Fargo & Co.

En la operación se combinan dos bancos con amplio currículum en el sur estadounidense. El BB&T con matriz en Winston-Sale, Carolina del Norte, posee una poco convencional cultura que alienta a los empleados a llevar diarios de gratitud. SunTrust tiene sus oficinas principales en Atlanta, donde el nuevo estadio de beisbol lleva su nombre.

El director general de BB&T Kelly King será el nuevo director de la nueva empresa. Después de la operación, el CEO de SunTrust William Rogers Jr. fungirá como presidente y director operativo de la compañía fusionada y ascenderá a la dirección general en el 2021 cuando King deje el cargo.

Las empresas esperan que el trato se cierre durante el cuarto trimestre del 2019.