Aumenta 19% vigilancia del SAT

Ciudad de México— Este año, los contribuyentes podrían estar enfrentando mayores revisiones del SAT, pues ya en el primer trimestre del año, los actos de vigilancia aumentaron 19 por ciento.

De acuerdo con cifras de la institución, se registraron 12 millones 246 mil actos de comprobación, el mayor número desde 2015, que corresponden a las facultades de comprobación no formales mediante correos electrónicos, buzón tributario, mensajes de texto, requerimientos de información, entre otros.

El año pasado, los actos de comprobación informales cayeron en 34 por ciento frente a 2019, a 38 millones 164 mil acciones, pues el fisco se enfocó a aplicar auditorías específicas por las que obtuvo ingresos récord por 496 mil millones.

Con las cifras actuales, todo apunta a que los contribuyentes enfrentarán mayores revisiones, tanto formales (auditorías) como informales.

La intención es mandar solicitudes masivas a los contribuyentes con algún comportamiento atípico para fomentar la autocorrección, sin iniciar facultades de comprobación formales.

Esto puede ser positivo para que los contribuyentes eviten multas, pero implica un incremento de la carga administrativa, dijo Pablo Cervantes García, integrante de la comisión técnica fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Por su parte, Ricardo Martín González, socio de la firma Martín, Isla, Pickering, estimó que es perceptible que los acercamientos informales del SAT han aumentado este año, lo cual es preocupante porque corresponden a acciones mal elaboradas.

"Es preocupante porque los sistemas institucionales del SAT no están funcionando de manera prudente. Te emiten una solicitud, te determinan una diferencia de ingresos. Cuando hablas con los funcionarios del SAT en corto, dicen que el sistema está fallando, que no tienen registrada la declaración y piden que la proporcionen", aseguró.

Acusó que estos requisitos de información están mal elaborados, ya que no contienen fecha, no están firmados por las autoridades y no especifican las causas de la discrepancia fiscal. Por lo tanto, al no ser un documento vinculante hay ocasiones en que los contribuyentes no hacen caso.

A pesar de la mayor vigilancia, la recaudación por estas medidas en el primer trimestre del año asciende a 18 mil 515 millones, 34 por ciento menos que en 2020.

"La recaudación no es significativa porque la mayor parte la hace por auditorías y la contribución normal. Son mecanismos que el SAT puede utilizar para tener recaudación, pero los montos no son tan grandes para decir que estos programas son los que han hecho la diferencia", explicó Cervantes.