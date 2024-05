Ascienden embarques sin cruzar a 2 mil 109

Los embarques sin cruzar a los Estados Unidos por las exhaustivas revisiones del Gobierno de Texas ascendieron en cuatro días a 2 mil 109 con un valor en mercancías de 137 millones 85 mil dólares, informó Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

Dio a conocer que hubo 450 cargas varadas el sábado pasado, otras 840 el lunes, 500 más el martes y 319 el miércoles. Ante esto, apuntó que desea que la situación se solucione pronto, puesto que en el bloqueo de 2023 el monto por fletes varados llegó a 2.5 billones de dólares en cuatro semanas.

“Hay 137 millones de dólares de afectación en mercancías que no han podido cruzar. No quiere decir que sean pérdidas. Es el total de mercancías que no ha cruzado según los promedios que tenemos en condiciones normales en Ciudad Juárez”, explicó el empresario.

Resaltó que se trata de un problema político en Estados Unidos donde poco podría hacer el Gobierno de México, toda vez que el gobernador texano Greg Abbott tiene una animadversión a la administración norteamericana encabezada por Joe Biden.

Explicó que la medida no sólo está afectando a Ciudad Juárez, sino que el impacto también es para los Estados Unidos, toda vez que desde esta frontera pasan múltiples productos que son necesarios para los norteamericanos, como alimentos e insumos médicos.

“Si quisiera, poco podría hacer el Gobierno federal porque al final es un problema político en los Estados Unidos. Yo lo catalogo como una situación política”, manifestó el líder transportista, quien detalló que cada flete estancado tiene un valor promedio de 65 mil dólares.

Bloqueo pone en riesgo empleos de maquiladora

El bloqueo a las cargas de exportación ponen en riesgo más empleos principalmente del sector maquilador, el más afectado y en donde se prevén paros de producción.

Sergio Colin, presidente de Index Juárez, dijo que ante las cargas varadas, las empresas recurrirán a detener sus líneas debido a la falta de insumos o el acumulamiento de mercancía que no se exporta.

“No tiene que ser muy extenso el tiempo (para los paros). Puede ser mañana u hoy”, dijo y agregó que espera no haya un impacto como ocurrió en el bloqueo pasado de septiembre y octubre.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, coordinador del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dijo que se requiere modernizar la infraestructura del comercio exterior entre México y Estados Unidos.

Señaló que puede haber mejoras a través de la creación de un fondo binacional en el marco del T–MEC para la generación coordinada entre países de más vías para el comercio internacional.

En tanto, el Comité de Contingencias del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que trabaja con el Gobierno para mitigar el impacto que se ha generado y el que pudiera suscitarse adelante.