Dan candidatos la cara a empresarios locales

En un encuentro con empresarios locales y miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), candidatos a la Presidencia municipal de Ciudad Juárez y al Senado de la República dieron a conocer sus principales propuestas respecto a temas que más afectan a esta frontera.

Cruz Pérez Cuéllar

El candidato a la presidencia municipal por la coalición Morena–PT, Cruz Pérez Cuéllar prometió la ampliación de la avenida De las Torres y la construcción de otro distribuidor vial en el cruce de esa misma vía con el bulevar Independencia, al sur de la ciudad.

Desde diciembre del año pasado, el Municipio buscó un proyecto para ampliar dicha avenida en coordinación con el Gobierno del Estado, afirmó el entonces presidente municipal, quien se reunió con la gobernadora en la ciudad de Chihuahua porque asistió a un brindis navideño.

“El principal (proyecto que yo traigo con el Estado), es el caso de todo el trabajo que hemos venido realizando, es la ampliación de la avenida De las Torres, esa es muy importante porque es una gran avenida, hay que decirlo”, manifestó.

En el encuentro, el aspirante agregó propuestas en torno a la migración que se vive en esta frontera.

“Hay que mantener la coordinación con Federación y Estado, solicitar mayor control de la migración, que el estado invierta en ese tema. Empleo a quienes quieran trabajar. Ampliar Kiki Romero y apoyar a la Casa del Migrante”, señaló.

Enrique Romanillo Leyva

El candidato a la presidencia municipal por el partido México Republicano, Enrique Romanillo Leyva destacó como propuestas insignia de su campaña la construcción de un centro de convenciones para la ciudad.

“Las acciones que se terminan no son estructurales, necesitamos acciones de ecología que impacte el proceso de urbanización. Un centro de convenciones importante que atraiga un recurso fuerte a la ciudad. Fortalecer las Pymes”, dijo.

Agregó un planteamiento para que sean las organizaciones de la sociedad civil los entes encargados de la revisión de los recursos públicos en el municipio.

“Verificar y usar una organización civil para que audite los procedimientos administrativos cada seis meses, incrementar la responsabilidad de funcionarios públicos corruptos”, apuntó durante su intervención en el evento organizado por los empresarios fronterizos y donde participaron todos los interesados en ocupar la silla en la Presidencia municipal o un escaño en el Senado.

Esther Mejía

Durante su participación, la candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, Esther Mejía, propuso la donación de un predio municipal para la construcción de un albergue para migrantes en la ciudad.

“Habilitaré albergues temporales y voluntarios para migrantes en tránsito por Juárez, contarán con personal suficiente que permita su dignificación. Establecer negociaciones con el Gobierno federal para que el municipio done un terreno para la construcción de una estación migratoria para que no vuelva suceder aquella lamentable tragedia en que murieron tantos migrantes”, dijo ante los empresarios.

En la misma reunión, la aspirante presentó como propuesta insignia de su Gobierno un programa ejecutivo para pavimentar todas las calles de Juárez.

“Implementaremos un programa ejecutivo para pavimentar todas las calles de Juárez. Un proyecto de urbanización para de manera continua tapar baches en la ciudad. Habilitaré un número de WhatsApp para recibir avisos. También construiré puentes y pasos a desnivel en avenidas más transitadas de la ciudad y tendrá reuniones con Relaciones Exteriores para la construcción de otro cruce fronterizo entre Juárez y El Paso”, prometió.

Fernando Rodríguez Giner

El aspirante a la presidencia municipal por el Partido Verde, Fernando Rodríguez Giner aseguró que, más allá de los planes de pavimentación y tapar baches en la ciudad, es necesario buscar la suficiencia presupuestal del Municipio.

“Tenemos que enfrentar una realidad de la ciudad, los proyectos de pavimentación mejora de calles, eso se tiene que hacer. Yo me iría a las condiciones presupuestarias que enfrenta la ciudad. Tenemos que empezar por buscar la suficiencia presupuestal, sin dinero no se puede hacer nada”, comentó ante empresarios locales.

“Tenemos que crear órganos colegiados en los que participen empresarios y cámaras para que todos los procesos sean abiertos, públicos e incluso transmitidos en tiempo real para que puedan ser vistos por la ciudad”, dijo.

Jaime Flores

El recién creado Partido Pueblo, tienen como candidato a la presidencia municipal a Jaime Flores, quien presentó sus propuestas “de cajón” ante decenas de empresarios locales y miembros del Consejo Coordinador Empresarial local.

“Las propuestas de cajón: pavimentación, modernizar la infraestructura en general, pero también traemos un proyecto de urbanización antropológica. La densificación de la ciudad podría ser una buena vía. Rehabilitar como zona habitacional el Centro de la ciudad, es lamentable que sólo sea una zona de paso”, destacó el aspirante.

También habló sobre temas de migración durante su intervención y consideró que la población migrante debe ser integrada a la comunidad juarense.

Rogelio Loya

Por la coalición opositora PAN–PRI–PRD el abanderado a la presidencia municipal es Rogelio Loya Luna. Ayer frente al CCE se opuso a la construcción del paso superior en el Centro de la ciudad, planeado como parte de la estrategia para desfogar la circulación vial por el paso del ferrocarril en esa zona.

“No a la construcción del puente elevado en el centro de la ciudad, necesitamos un programa intensivo de pavimentación y bacheo, parques dignos con alumbrado público y semáforos inteligentes y sincronizados”, propuso.

En febrero se anunció, a fin de permitir una mejor convivencia entre el tren y los vehículos, la construcción de un paso elevado sobre la avenida Vicente Guerrero y Francisco Villa y un paso a desnivel por la calle Paso del Norte hacia la Francisco Villa, se dio a conocer ayer en la firma del convenio entre Grupo México Transportes Ferromex, el Municipio y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El aspirante también consideró que el Gobierno municipal no debería administrar albergues para migrantes, sino subsidiar a los que ya existen operados por asociaciones civiles.

BUSCAN LUGAR EN EL SENADO

Andrea Chávez

La aspirante al Senado de la Republica de la fórmula propuesta por la coalición Morena–PT, Andrea Chávez, criticó la actuación del Gobierno del Estado en materia de seguridad. “Tengo tres propuestas, coordinación, coordinación y más coordinación. La gobernadora tiene 70 por ciento de ausentismo en las mesas de seguridad. El jueves negro la gobernadora tardó 13 horas en contestar”, dijo.

Ayer por la mañana se llevó a cabo un encuentro de aspirantes a los diferentes puestos de elección popular con empresarios locales y adherentes al Consejo Coordinador Empresarial de esta frontera.

La candidata de izquierda agregó en la exposición de sus propuestas apuntes sobre el tema migratorio que se vive en esta frontera.

César Peña

El candidato al senado por Movimiento Ciudadano, César Peña participó en el encuentro con empresarios locales en el tema de seguridad, exigiendo presupuestos dignos para las policías municipales.

El aspirante destacó la desaparición de programas subsidiarios del Gobierno federal para apoyar a las corporaciones policiacas en los estados y municipios del país.

“El 57 por ciento de los juarenses se sienten inseguros, el Gobierno federal quitó a los municipios apoyos de muchos programas que llegaban directamente a los municipios. Los alcaldes en turno tienen que enfrentar con su presupuesto la adquisición de unidades y contratación de policías. Necesitamos exigir presupuestos dignos”, comentó durante su participación en la mesa de diálogo.

Juan Carlos Loera de la Rosa

Juan Carlos Loera de la Rosa, también candidato por la coalición Morena–PT al Senado de la República, se posicionó a favor de reformar al poder judicial, una vez que llegue al escaño.

“Muchos somos empresarios, hay problema de inseguridad que se debe atender de raíz, en primer lugar las adicciones, mi propuesta es que se cebe atender a todos los jóvenes que desertan de secundaria, es necesaria una reforma al poder judicial”, apuntó.

Ayer, sin embargo, agrupaciones de abogados de todo el país se opusieron a la reforma propuesta desde el ejecutivo.

Mario Vázquez

El aspirante al Senado de la República por la colación integrada por los partidos PRI–PAN–PRD, Mario Vázquez, adelantó que, de ganar la elección el próximo 2 de junio, trabajarán a favor de reformar la estrategia de seguridad que implementa el Ejecutivo federal.

“Reconocer la tragedia nacional que significa la inseguridad en el país, es un tema de aplicación de la ley, el fracaso de la estrategia es inminente. Vamos a luchar porque la estrategia de seguridad se mejore”, dijo ante decenas de empresarios locales ayer.

El aspirante sostuvo que en importante mantener claridad sobre la asignación de recursos desde el Gobierno federal al estado en el próximo presupuesto de egresos de la federación.

“Es importante tener una claridad en la correspondencia de lo que se aporta a Juárez y lo que se regresa. No se ha reflejado el presupuesto de la Federación en Chihuahua. Lo que no se hace en temas de salud, lo hace el Gobierno estatal”, dijo.

El aspirante en el encuentro con empresarios de la ciudad miembros del Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer parte de sus propuestas en temas específicos, por ejemplo, en el tema de migración, Vázquez Robles afirmó que el fenómeno debe “atenderse desde el punto de vista de seguridad nacional, relaciones exteriores y derechos humanos”.

Zury Espino

También estuvo presente la candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Zury Espino, quien consideró que desde el Gobierno federal deben implementarse programas de prevención y de reinversión de las personas que estuvieron recluidas en cárceles del país a la vida económica de las ciudades.

“Este ha sido uno de los sexenios más violentos y se sigue diciendo que no, necesitamos iniciativas que realmente ayuden con la seguridad porque es un derecho fundamental para el desarrollo económico, para el desarrollo de las familias”, dijo la aspirante.

Igualmente sostuvo que “la capacitación y refuerzo de fuerzas policiacas es lo que se tiene que hacer, fomento a los programas de prevención del delito, programas de reinserción, inversión en la tecnología para tener un México seguro”, señaló durante la reunión que tuvieron ayer candidatos y empresarios locales en la ciudad.

Daniela Álvarez

La candidata al Senado de la República por la colación PAN–PRI–PRD, Daniela Álvarez, participo en el Encuentro Empresarial con Candidatos, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, donde ofreció a los líderes empresariales ser su aliada en el Senado de la República para defender a Chihuahua.

En este encuentro, habló de temas relacionados con propuestas legislativas, seguridad, educación, migración, seguridad social, entre otros.

“Urge una nueva visión en el país en el tema de seguridad, vemos que los estados están siendo sometidos por el crimen organizado. A los senadores les compete autorizar la estrategia nacional de seguridad, es el punto medular de lo que tenemos que hacer desde el Senado”, comentó.

La aspirante señaló que en materia de migración Juárez ha sido una de las ciudades que hoy cargan con esta problemática por falta de un plan integral del Gobierno federal. “Hay que reconocer que Juárez está viviendo una crisis humanitaria. Fue agente nacional de migración y algo que me ha sorprendido es que no se dio un aumento en su presupuesto al INM, no hay cifras para implementar estrategias”, sostuvo.