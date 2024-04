Viven mexicanos fin de semana de terror en Europa

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa y César Montes descendieron por tercera y segunda ocasión en sus Ligas en Europa, con el Salernitana y el Almería, respectivamente.

Raúl Jiménez ni siquiera fue convocado al partido del Fulham contra el Crystal Palace y ya son tres partidos en los que el mexicano no es tomado en cuenta en la Premier League.

Santiago Giménez se perfilaba como titular del Feyenoord ante el Go Ahead Eagles, pero no jugó un solo minuto presuntamente por una lesión.

Esos futbolistas mexicanos han tenido un fin de semana de terror en sus respectivas Ligas.

De hecho, Ochoa ni siquiera entró en la convocatoria para el partido que habría de consumar el descenso de la Salernitana, ante el Frosinone.

Montes protagonizó la novela del verano anterior al negarse a jugar con el Espanyol en Segunda División. Hubo un estira y afloja e incluso el mexicano se negó a entrenar con los "Periquitos", a quienes no les quedó de otra que cumplir el acuerdo de negociarlo en caso de descenso. Su breve estadía en el futbol europeo ya está marcada por dos descensos.

Jiménez parecía retomar su nivel futbolístico a finales del año anterior, pero en este 2024 cuando no es baja por lesión lo es por decisiones técnicas, como ocurrió este sábado.

Santiago no jugó en una jornada en la que el PSV prácticamente le arrebató el título al Feyenoord. Hirving Lozano es habitual suplente en el PSV y jugó unos minutos en la histórica goleada ante Heerenveen, mas no pudo festejar a plenitud porque matemáticamente aún no son campeones.