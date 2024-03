Video: Se disculpa Antuna con Chivas por celebrar besando el escudo

Ciudad de México.- Uriel Antuna ofreció disculpas a Chivas por celebrar besando el escudo de Cruz Azul cada vez que ha tenido oportunidad de hacerle gol al Rebaño.

El extremo mexicano generó polémica en el Apertura 2022, cuando anotó contra Guadalajara y celebró efusivamente besando la playera celeste en el Estadio Azteca, y luego repitió lo propio cuando clavó el único tanto de La Máquina en su visita al Estadio Akron en el Clausura 2023.

Ahora, dos días antes de medirse a su exequipo en el Coloso de Santa Úrsula, Antuna reconoció que fue un error celebrar de esta manera.

"Me tocó festejar así, eso no va a volver a pasar. No es un festejo adecuado para un exequipo. Me equivoqué porque al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que es la institución. No va a volver a pasar. Pedir una disculpa, todo mi respeto para Chivas y que gane el mejor", dijo en conferencia de prensa.

Desde su llegada a Cruz Azul en 2022, el tricolor se ha posicionado como uno de los futbolistas más importantes del club, encontrando esa regularidad que nunca pudo demostrar en Chivas y que hoy por hoy lo tiene como un habitual convocado a la Selección Mexicana.

"Al final de cuentas es futbol. No sé decir una respuesta concreta porque al final de cuentas no sé qué fue, pero el respeto está y al final de cuentas me enfoqué un poquito más en lo que tenía que hacer, ya un poco más de madurez, enfocado en lo que tenía que hacer dentro y fuera de la cancha. Cometí demasiados errores cuando estuve en Chivas, que ahorita los vengo corrigiendo. Me di cuenta de lo que realmente era importante y me enfoqué en lo que tenía que hacer", señaló Uriel.

"Le agarré cariño al club (Cruz Azul) porque la afición me ha apoyado desde siempre, me ha estado yendo mejor, tanto aquí como en la selección. Se le agarra un cariño cuando se dan bien las cosas. Al final de cuentas, como dije, en Chivas no se me dieron bien las cosas y no quiere decir que haya sido un fracaso", agregó.

Antuna y La Máquina se medirán a las Chivas este sábado en el Estadio Azteca, buscando retomar el camino de la victoria y seguir peleando por la primera posición del Clausura 2024, sitio en el que ahora mismo están empatados con 19 puntos con Rayados.