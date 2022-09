Vencen Packers a Buccaneers

Tampa, Florida— Tom Brady esquivó una captura y avanzó 18 yardas sólo para romper su protección de rodilla y ver la jugada anulada por penalización.

Todo parece ser un problema para Brady en 2022.

Sin sus tres mejores receptores por lesión y suspensión, además del retiro de su objetivo predilecto, Brady, de 45 años, no está lanzando a su usual ritmo.

Aún así, los Buccaneers de Tampa Bay tuvieron una oportunidad ante los Packers de Green Bay después que Brady conectó con Russell Gage para un touchdown de una yarda a 14 segundos del final, pero una penalización por demorar el juego dejó la conversión de dos puntos en la yarda 7. Brady lanzó un pase incompleto que dio a los Packers una victoria de 14-12 hoy.

“Nuestro trabajo es salir y anotar puntos y no lo estamos haciendo”, reconoció Brady. “Uno no va a anotar puntos si no ejecuta bien”.

Los Buccaneers no contaron con el receptor cuatro veces Pro Bowl Mike Evans debido a una suspensión de un juego por su papel en una pelea en el partido de la semana pasada ante Nueva Orleans. Chris Godwin y el receptor siete veces Pro Bowl Julio Jones no han jugado desde el primer encuentro de la temporada por lesiones. El tight end Rob Gronkowski se retiró.

Brady tampoco cuenta con su usual línea ofensiva titular.

El tercer tackle izquierdo Brandon Walton fue titular porque Donovan Smith quedó fuera por una lesión en el codo por segundo partido consecutivo y el suplente Josh Wells se lesionó la semana pasada. Los Buccaneers de antemano perdieron al centro Pro Bowl Ryan Jensen por una lesión de rodilla en la pretemporada, lo que obligó al jugador de segundo año Robert Hainsey a sumarse a la alineación. El novato Luke Goedeke es el guardia izquierdo titular porque el Pro Bowl Ali Marpet se retiró y Aaron Stinnie sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada.

“No era totalmente necesario contar con ellos para ganar este encuentro”, admitió el entrenador de los Bucs Todd Bowles. “Sólo teníamos que jugar de manera inteligente. Tuvimos oportunidad de ganar”.

Los Buccaneers entregaron dos veces el balón en el territorio de Green Bay. Después que la ofensiva empezó a funcionar cerca del final de la primera mitad, Breshad Perriman perdió el balón en la yarda 26 de los Packers. En la primera posesión de la segunda parte, Gage perdió el balón en la yarda 49 de los Packers.

Seis penalizaciones también fueron un factor.

Luego de tres jornadas, Brady y los Buccaneers suman tres touchdowns en la ofensiva. El año pasado, Tampa Bay terminó segundo en la NFL en puntos y yardas totales y Brady lideró la liga con 5.316 yardas por aire y 43 touchdowns.

Brady completó sus primeros 12 pases ante los Packers y terminó acertando 31 de 42 para 271 yardas y una anotación. Terminaron con una serie ofensiva de 99 yardas, pero no pudieron conectar en la conversión de dos puntos para enviar el duelo a tiempo extra.