Ve 'Tata' desperdicio que Herrera se fuera a la MLS

Madrid— Es un desperdicio que Héctor Herrera no siga en el futbol europeo, a juicio del técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

"Tengo una altísima consideración por Héctor como futbolista. Él no me preguntó, pero si me hubiera preguntado '¿vengo a Houston?', le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención.

"No se lo hubiera dicho exclusivamente por el tema de Selección, pero era un desperdicio que no siguiera en el alto nivel, también hay una cuestión de cansancio, fatiga mental, pero me parece un desperdicio que no se queden en el alto nivel porque cuando juega es un lujo verlo jugar. No conozco nada y hablo de lo que me hubiera gustado porque veo la clase de jugador que es", dijo el "Tata" a ESPN.

Herrera estuvo tres temporadas con el Atlético de Madrid, pero en este verano se incorporó al Houston Dynamo, que ni siquiera clasificó a playoffs.

Mientras Andrés Guardado se ha resistido a la tentación económica de la MLS con tal de mantener su nivel competitivo, HH optó por salir de uno de los mejores clubes del mundo.

"En definitiva, partidos que son jugadores pro de Selección. En el caso de Herrera lo que creo es que no tenía tantos minutos en el Atlético de Madrid, pero compitió con Koke, Geoffrey Kondogbia y con los jugadores de alto nivel y la prueba de que estaba listo para jugar es que el mejor momento del Atlético de Madrid el año pasado es cuando entra Herrera y había un jugador preparado para cuando yo lo trajera. Lo puso Diego Simeone y le cambió la cara al equipo", expresó Martino.