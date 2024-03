Va Cowell a los Olímpicos de París 2024... con Estados Unidos

Guadalajara, México.- El delantero de las Chivas, Cade Cowell, representará a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos París 2024.

El rojiblanco de doble nacionalidad mexico-americana, fue convocado por la Selección de las barras y las estrellas para disputar la máxima justa deportiva. Anteriormente Cowell ha sido llamado con la Selección Mayor de Estados Unidos y ha cumplido con los procesos formativos desde Sub 16, Sub 17, Sub 20 y Sub 23.

Cade Cowell, de 20 años, es el segundo jugador de las Chivas que juega para una Selección Nacional que no es la de México. El primero fue Santiago Ormeño con Perú.

En su primer semestre como jugador del Guadalajara, Cade Cowell anotó 3 goles en la Copa de Campeones de la Concacaf, y registra uno más en la Liga MX.