Los nuevos millonarios de la NFL

Muchos millones de dólares se han movido esta semana en la agencia libre de la NFL, pero contados jugadores se han convertido en súper ricos.

El quarterback Kirk Cousins y dos ex Dolphins, el tackle defensivo Christian Wilkins y el guardia Robert Hunt, son los únicos que han logrado estampar su firma con un contrato que contenga nueve cifras.

Dicha tercia alcanzó o rebasar la barrera de los 100 millones de dólares en sus respectivos acuerdos con nuevos equipos.

Cousins, quien jugaba en Minnesota, pactó por cuatro años y 180 millones de dólares con los Falcons de Atlanta, mientras que Wilkins dejó Miami para firmar con Raiders de Las Vegas por cuatro años y 110 millones de billetes verdes. Hunt acordó por cinco años y 100 millones con Carolina.

Eso sí, son los acuerdos más voluminosos, pero no los únicos.

Hay 10 jugadores que han acordado contratos que alcanzan los 50 millones de dólares o más.

La franquicia de Carolina, curiosamente, es la única que logró firmar a dos jugadores en el Top 10 de los pactos más abultados.

Además de Hunt, también se llevaron al liniero ofensivo Mike Onwenu, con quien acordaron por cuatro años y 53 millones de billetes verdes.

Pero no todo es dinero en la agencia libre, pues hay jugadores que acordaron por una cifra muy pequeña comparada con lo que ganan las estrellas.

Por ejemplo, el ala cerrada de Titans Tyler Davis seguirá con el mismo equipo, pero su firma por un año es de apenas un millón 75 mil dólares, lo que ganará Cousins esta temporada en un solo periodo.

Aaron Donald sorprende con retiro

Tras 10 temporadas en la NFL, el tacle defensivo Aaron Donald sorprendió ayer al anunciar su retiro.

A través de sus redes sociales, el jugador de los Rams de Los Ángeles, de 32 años de edad y con el boleto asegurado al Salón de la Fama, agradeció su paso por los emparrillados de la Liga, en los que se erigió como uno de los mejores defensivos de la historia.

Donald sumó en temporada regular un total de 111 capturas de quarterback en 154 partidos, mientras que en duelos de Playoffs acabó con 6 capturas en 11 encuentros, dos de ellas clave en el Super Bowl LVI, que logró ante los Bengals, el 13 de febrero de 2022.

"Durante 10 años, he tenido la suerte de jugar futbol al más alto nivel. Estoy agradecido por las personas que me dejaron en el camino, las relaciones que he construido y las cosas que he logrado con mis compañeros de equipo e individualmente", apuntó.

Fue 10 veces llamado al Pro Bowl -todas las campañas que estuvo en la NFL-, y en tres ocasiones logró el distintivo del Defensivo del Año.

"Respeté este juego como ningún otro y tengo la suerte de concluir mi carrera en la NFL con la misma franquicia que me seleccionó", aseveró.