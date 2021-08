¡Tri de bronce!, México vence a Japón y sube al podio en Tokio 2020

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

En un partido totalmente distinto al que se jugó en la fase de grupos, México no tuvo problemas para imponerse en la cancha del Saitama Stadium sobre Japón con marcador de 3-1 y conseguir la medalla de bronce en el torneo varonil de futbol de Tokio 2020. Con esta presea la delegación mexicana suma cuatro, todas de bronce, en estos Juegos Olímpicos. También es la segunda medalla que consigue la Selección Mexicana en una justa olímpica, luego de conseguir el oro en Londres 2012. El conjunto mexicano se fue adelante en el marcador a los 13 minutos con un gol de Sebastián Córdova, quien cobró de manera perfecta un penal para poner el 1-0. Al minuto 22 Johan Vásquez remató de cabeza en una jugada a balón parado para mandar el esférico a la red y aumentar la ventaja tricolor 2-0. Ya en el complemento Alexis Vega también conectó el balón con un cabezazo en un tiro de esquina y puso el 3-0 al 58’. Japón descontó el marcador al minuto 78 con una extraordinaria jugada individual de Karou Mitoma por el lado izquierdo del área de México; el jugador nipón venció a Guillermo Ochoa con un zurdazo dentro del área. México pudo mantener la diferencia de dos anotaciones el resto del partido y con ello tuvo su revancha ante el cuadro nipón y consiguió la medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos.