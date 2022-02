Trabaja Checo para ser campeón de la F1

Ciudad de México.— El mexicano Sergio Pérez no abandona su sueño de ser campeón de la Fórmula Uno.

Ahora que el reglamento de la máxima categoría del automovilismo ha cambiado para este año, el tapatío está decidido a correr por el premio mayor.

Estar en un equipo competitivo como lo es Red Bull le da todas las posibilidades, sin embargo, también deberá pelear con el actual monarca, su compañero Max Verstappen.

"Bueno, no es ningún secreto que tengo al coequipero más rápido de toda la parrilla, pero estoy trabajando en ello, no estaría aquí si no creyera en mí mismo y si no trabajara para eso.

"Yo sólo estoy aquí porque estoy trabajando para ser campeón y voy a hacer todo lo posible para poder hacerlo", comentó Pérez en entrevista con ESPN.

Checo ya conoce sus fortalezas en la pista durante la carrera, al igual de las cosas que debe mejorar para superar a Verstappen.

"Veo lo que hace (Max), pero no siempre puedes igualar lo que está haciendo, toma tiempo, toma algo de trabajo. Será interesante ver con los nuevos autos, por supuesto él va a ser megarápido, tiene un gran capacidad para adaptarse a diferentes situaciones, tengo una gran referencia con él.

"Creo que en las carreras estuve muy cerca de él, especialmente al final de la temporada, en calificación aún me faltan un poco, es una de las cosas en las estuvimos trabajando desde el invierno. Es entender lo que ha pasado, tenemos una muy buena idea de ello y ojalá podamos dar otro paso en la calificación y ser capaz de hacer lo mismo en carrera, así seremos muy fuertes", explicó.

Continuar o no en el Gran Circo dependerá de la motivación con las que se afronten las carreras, y no de la edad, así que para el volante del monoplaza número 11, sus mejores años están por llegar.

"Definitivamente no me veo estando tanto tiempo, pero estoy muy motivado, no había tenido la oportunidad de estar en un equipo así en mi carrera, pero solo tengo 32, creo que vienen mis mejores años y mientras esté motivado seguiré si puedo seguir trabajando para ser campeón del mundo cada año y tengo motivación.

"Creo que cuando tu motivación baja es tiempo de irse a casa, hay muchas cosas grandiosas afuera, sin la Fórmula 1, espero tener al menos 5 años más en la F1", finalizó.