Tiene Selección un mayor compromiso tras fracaso en Qatar

Ciudad de México.- Tras el fracaso en Qatar 2022, la Selección Mexicana carga más responsabilidad en el camino al siguiente Mundial, aseguró el portero José Antonio Rodríguez.

La historia, de la mano de Diego Cocca, arranca mañana de visita a Surinam por la Concacaf Nations League, por lo que el guardameta del Tri y de Xolos de Tijuana revela el sentir de los seleccionados.

"Es evidente, uno también como aficionado, es la Selección de tu país, todos queremos que le vaya bien a la Selección y todos sabemos lo que está pasando, tenemos una responsabilidad muy grande, un compromiso muy grande", explicó Rodríguez en entrevista con Cancha.

"No solamente por lo que fue el Mundial pasado, todos estos torneos juveniles donde tampoco se ha tenido el éxito que queremos. La responsabilidad es aún mayor pero es una gran oportunidad para darle la vuelta, para que sea algo muy importante".

El Tri fue eliminado en Fase de Grupos de la más reciente Copa del Mundo, por lo que esa herida debe sanar desde los primeros partidos de Cocca al frente del equipo.

Rodríguez comenta que el argentino les recordó lo que significará disputar el Mundial en casa.

"Es un entrenador que quiere tener éxito, que sabe la gran oportunidad que tenemos que es poder disputar un Mundial en casa, que somos bendecidos, somos una generación de esas que tiene esa oportunidad y que es una oportunidad única para todos", apuntó el guardameta.

"Nos hizo sentir el deseo y el hambre de poder ganar, de poder tener éxito, de tratar de hacerlo de la mejor manera, de tener grandes torneos, grandes partidos y que la Selección Mexicana sea muy fuerte, un hombre con muchos deseos de ganar y te lo contagia".

El portero de Xolos no olvida que fue parte del Tri que se colgó el oro en Londres 2012.

"Cuando fuimos a Londres venía una Selección con muchísima crítica, con muchísima duda, de que nunca se había tenido una buena participación en Juegos Olímpicos y en lugar de ver esto como una problemática, lo vimos com una gran oportunidad de hacer historia", agregó.

"Y creemos que este proceso mundialista podemos obtener los mismos resultados, algo que sea histórico, algo que sea digno".

Le exige el 'Piojo' a Toño

El portero Toño Rodríguez vive su primera convocatoria con la Selección Mexicana Mayor y Miguel Herrera ya le exige más en Tijuana.

El técnico de Xolos y quien dirigiera al Tri en Brasil 2014 le dejó claro al arquero que desea verlo en el camino a United 2026, reveló Rodríguez en entrevista con Cancha.

"Todos contentos, Miguel ya lo conoces: es un personaje hecho y derecho, un entrenador que te exige y me dijo: 'eres seleccionado nacional y te voy a exigir como seleccionado nacional. A partir de hoy te voy a exigir y quiero que estés ahí, y no quiero que me faltes a una convocatoria'", contó el guardameta del Tricolor.

"'Así que cada detalle lo vamos a cuidar, cada detalle vamos a buscar pulirlo para que llegues en tu mejor versión cada fin de semana para que seas una opción muy atractiva y sigas yendo', porque él me comenta que lo mejor que nos puede pasar es que tengamos varios convocados, pero la exigencia conmigo subió una rayita".

El guardameta comentó que desde su debut en el Máximo Circuito, con Chivas en el Clausura 2013, se fijó la meta de llegar a la Selección Mexicana.

"Es algo que he venido trabajando desde chico, desde mi primera etapa con Chivas siempre soñé con estar en Selección Nacional, lo busqué y se me da ahorita, he trabajado desde que estoy en Primera División con esta visión, este objetivo", apuntó el arquero, quien ha jugado también en Veracruz, León, Lobos BUAP y Querétaro.