'Superan Bravos adversidades'

Marco Tapia / El Diario Cortesía FC Juárez

Con los tres puntos en la bolsa, el entrenador de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero señaló que el equipo vivió situaciones inesperadas que pudieron superar a lo largo del partido en contra de Necaxa, lo que le brinda un gran orgullo por el trabajo y esfuerzo de sus jugadores.

“El equipo juega bien, se sobrepone a las adversidades del partido, pero tengo que estar cambiando alineaciones en cada juego por diferentes circunstancias”, comentó el estratega argentino naturalizado argentino.

Del duelo en contra de Rayos salió por lesión Mauro Fernández, además de que fue expulsado Luis López.

“Cada uno de los puntos los hemos sacado con sangre, sudor y lágrimas, a mí me sorprende de forma agradable. Estoy muy contento con el trabajo que están haciendo los jugadores, que se esfuerzan por el equipo”, expresó el timonel del equipo juarense.

Bravos saltó a la cancha con Iván Vázquez Mellado, Alan Mendoza, Luis López, Maximiliano Olivera, Bruno Romo, Gustavo Velázquez, Jefferson Intriago, Jesús Zavala, Mauro Fernández, Flavio Santos, Brian Rubio, y por lo que aconteció en el juego ante Necaxa, el estratega no podrá repetir alineación.

“El problema es que no tengo el plantel completo, ya sea por lesiones o por las pruebas de Covid que se hacen y hemos estado con el plantel incompleto, pero no me siento inferior a ningún otro equipo”, señaló el director técnico.

El próximo domingo 9 de agosto la escuadra fronteriza visita a Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Regresa a casa el miércoles 12 de agosto para recibir a Chivas Rayadas de Guadalajara.