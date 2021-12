Sufren Rams brote; Beckham Jr. entre los afectados

Los Ángeles.— El receptor abierto de los Rams de Los Ángeles, Odell Beckham Jr, ingresó a la lista de Covid-19 este martes, un día en que la NFL reportó 28 pruebas positivas más entre jugadores.

Así, el brote de los últimos dos días es el peor en la Liga desde que sobrevino la pandemia.

El pasado lunes hubo 37 jugadores positivos. Los Chiefs de Kansas City colocaron a un jugador clave en los protocolos de salubridad en cada jornada, a dos días de disputar un encuentro crucial de la División Oeste de la Liga Americana, ante los Chargers de Los Ángeles.

Beckham fue uno de nueve jugadores de los Rams que ingresaron a la lista de Covid-19 el martes, con lo que la lista de jugadores del equipo inhabilitados por este motivo subió a 13.

Cleveland está lidiando con su segundo brote de consideración en la temporada. El receptor abierto Jarvis Landry estaba entre los ocho jugadores agregados a la lista, con lo que el total llegó a 11. Cleveland recibirá el sábado a los Raiders de Las Vegas.

"Haremos el trabajo. Es lo que hacemos. Lo hemos hecho antes'', dijo el entrenador en jefe de los Browns Kevin Stefanski.

Los safeties de los Rams, Jordan Fuller, Terrell Burgess y Juju Hughes ingresaron a la lista con el ala cerrada Brycen Hopkins y los tackles Alaric Jackson y Sebastian Joseph-Day. Sólo Beckham y Fuller han jugado de manera regular con Los Ángeles esta temporada.

El tackle defensivo de Kansas City, Chris Jones, elegido dos veces al Pro Bowl, ingresó a los protocolos un día después de que el receptor abierto Josh Gordon dio positivo. El entrenador en jefe, Andy Reid, no sabe si contará con alguno de los jugadores el jueves, cuando enfrenten a los Chargers.

El peor brote ocurre en momentos en que la Liga ha distribuido a los equipos un memo del que The Associated Press obtuvo una copia y en el que les da como fecha límite el 27 de diciembre para que entrenadores y personal del equipo reciban el refuerzo de la vacuna. De lo contrario, esas personas no se considerarán como completamente vacunadas bajo los criterios de la NFL.

La exigencia no se aplica para los jugadores debido a que continúan las discusiones con el sindicato.

El ala cerrada de Cleveland, Austin Hopper, los integrantes de la línea ofensiva Wyatt Teller y Jedrick Wills Jr., así como el ala defensiva Takk McKinley ingresaron a la lista con el guardia Drew Forbes, quien está lesionado.

Los Vikings pusieron al receptor y pateador Dede Westbrook en la lista de Covid-19. El lunes juegan en Chicago. Los Bears agregaron al tackle Eddie Goldman y al esquinero Artie Burns a los protocolos. El ala defensiva de Minnesota, Danielle Hunter, pasó de la lista de lesionados a la de Covid-19.

Washington agregó al esquinero Kendall Fuller y al tackle defensivo Tim Settle a la lista de coronavirus, pero activó al esquinero Darryl Roberts.

El corredor de Carolina Christian McCaffrey, quien está fuera toda la temporada por una lesión en el tobillo, se une a la lista de Covid-19, así como el liniero ofensivo de Baltimore, Trystan Colon. El receptor abierto de Tennessee Dez Fitzpatrick también se unió a la lista.