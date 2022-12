Suárez no se disculpa con Ghana por mano de 2010

Doha— Luis Suárez ya palpa el compromiso de mañana, en el Mundial de Qatar 2022, en el que su Uruguay encarará a Ghana, a cuya Selección eliminó en Cuartos de Sudáfrica 2010.

El delantero no quiso ofrecer disculpas por haber metido la mano en tiempos extra evitando un gol ghanés, aunque Asamoah Gyan falló la pena máxima.

"No me disculpo de eso, los jugadores de Ghana fallaron un penalti, me llevé una tarjeta roja, en esa situación fue el penalti, no fue mi culpa, no fallé el penalti, no es mi responsabilidad", lanzó el "Pistolero" en conferencia.

"Uno debe asumir la responsabilidad de este momento, intentando disfrutar el Mundial, es mi último Mundial, esa es la realidad, me hubiera gustado estar en otra realidad, me molesta estar en esta situación porque tenemos calidad para estar en mejor situación, los jugadores son los mismos que estábamos sufriendo en la eliminatoria, eso me deja tranquilo, supimos responder para estar a la altura".

Los charrúas son últimos del Grupo H, con apenas un punto, por detrás de Corea del Sur que también tiene una unidad, y detrás de Ghana que suma 3 puntos y de Portugal, líder con 6 unidades.

A sus 35 años, Suárez reconoció que entrega lo último que le queda en la Copa del Mundo.

"Obviamente que van pasando los años y se va uno haciendo mayor, físicamente ya no es el mismo, sí puedes aportar, la calidad que me llevó a estar en lo máximo del futbol", apuntó.

"Con inteligencia de tener jugadores que hoy pueden hacer eso, es lo que debes intentar que mis compañeros sepan cuáles son mis características hoy en día".