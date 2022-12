Hace la mexicana Karen Díaz historia en el Mundial

Next

Guadalajara— "Vida solo hay una y en esta vida, yo quiero cumplir mis sueños", es la frase que se repite diariamente Karen Díaz, la arbitra asistente mexicana que hoy hará historia en los Mundiales.

El partido Costa Rica vs Alemania, en Qatar 2022, marcará la presentación de una tripleta arbitral de mujeres en la justa mundialista varonil.

La nacida en Aguascalientes acompañará a la francesa Stéphanie Frappart, quien será la juez central, y a la abanderada brasileña Neuza Back.

"Desde que tengo memoria amo el futbol. Yo trabajaba en una cafetería en un estadio de futbol 7 y el árbitro encargado del partido no llegó, y me preguntaron si quería arbitrar yo, dije: ¡sí, claro! Y me gustó muchísimo. Y esa fue la primera vez que arbitré un partido de futbol", decía Karen Díaz en entrevistas anteriores para la Concacaf.

"El arbitraje es una pasión que te reta día a día, física y mentalmente. Y yo creo que todas las mujeres somos de retos y cada día hay un partido que arbitrar".

Para ello, la representante de México y de la Concacaf en el Mundial ha visualizado grandes metas y ha fortalecido su inteligencia emocional en los últimos cinco años con el coach Alberto García Ibarra.

"Karen se ha ganado el respeto de toda la comunidad mundial, no sólo en México, que esté en el Alemania vs. Costa Rica nos dice eso. No es de a gratis (su designación), es con base a todo lo que ha trabajado y es consecuente a sus hechos. Es una persona muy constante y clara en sus objetivos. Es luchona y muy disciplinada", mencionó García a CANCHA.

"Trabajar la inteligencia emocional a Karen Díaz le ha permitido estar enfocada y centrada en lo que siempre ha querido y ama, que es el arbitraje. Es 100 por ciento su vida, ella vive para el arbitraje y se la pasa en ese estado emocional que tiene que tener un árbitro, y más en estos tiempos por la velocidad con la que se juega el futbol".

Los árbitros mexicanos que han asistido a los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 han trabajado previamente el coaching con García.

Entre esos sueños que visualizó Karen Díaz en esta vida, hoy cumplirá uno que quedará en la memoria de los Mundiales.





CONÓCELA

Karen Janet Díaz Medina

*Arbitra asistente en Liga MX desde 2016 e internacional desde 2018

*Lugar de nacimiento: 10 de noviembre de 1984

*Lugar de nacimiento: Aguascalientes, Aguascalientes.

*Formación académica: Ingeniera Agroindustrial





FRASE

Karen Díaz, Árbitra mexicana