Sólo sufrió Quiñones un calambre ante León

Ciudad de México.- En el América se encendieron las alarmas cuando al 83' Julián Quiñones fue sustituido tras tocarse el muslo izquierdo.

Terminado el partido contra León, 2-2 en la Ida de los Cuartos de Final, el técnico André Jardine comentó el estado de salud del delantero naturalizado mexicano.

"Los tres, tanto Diego (Valdés) como Henry (Martín) y Julián, tiempo sin jugar 90 minutos, te cuesta un poco.

"Vi a un Diego no tan fresco en el segundo tiempo. Teniendo la banca que tenemos debemos dar tiempo a los que entran y tener tiempo para ambientarse con el juego y conseguir al final hacer una diferencia. A Henry lo vi bastante cansado y fue sólo para dar aire al equipo, a Julián me lo imaginaba jugando 90 y tiene un calambre normal en quien no juega hace tiempo 90 minutos", mencionó.

Sin bajas por lesión, el técnico fue cuestionado sobre la ventaja de las Águilas, a las que les basta el empate el sábado para clasificar a Semifinales.

"Siempre buscamos una forma de jugar equilibrada, yendo al ataque, buscando los goles, es un equipo con una vocación ofensiva muy grande, pero en este tipo de torneos donde errores te cuestan mucho más caros que en un partido normal de un campeonato más largo siempre debes estar con un nivel de atención muy grande, muy equilibrado tácticamente, vamos a buscar la victoria, pero siempre con un equilibrio y una consistencia como equipo, de generar y no permitir muchas chances al rival.

"Para mí un partido dificilísimo, siempre es duro enfrentar a León, sobre todo aquí en su cancha, después de 20 días sin competir, te genera una ansiedad, pierdes un poquito el ritmo, valorar mucho el poder de reacción, venir de atrás dos veces y al final terminar mucho más cerca de ganar que empatar, no está terminado, hay que jugar los otros 90 con aún más atención que hoy", mencionó Jardine.

El brasileño recalcó que la pausa de la Liga MX, por la Fecha FIFA y el Play In, sí afectó.

"El primer tiempo se notó un poco este periodo de inactividad, de no estar peleando, pero ya vi el segundo tiempo al verdadero América que queremos, mucho más imponente y más cerca de vencer", dijo.

En tanto, el zaguero del León, William Tesillo, apela a hacer un juego perfecto el sábado en el Azteca.

"Todo abierto para la vuelta, sabemos que estamos enfrentando a un gran rival al final nos costó un poquito, hace dos días jugamos , pero creo que se hizo un gran partido, contra un gran rival que en la Fase Regular fue el primero, un gran equipo, ahora vamos a casa de ellos, descansar, hacer un gran partido allá.

"Debemos hacer un partido perfecto, enfrentamos a un gran rival, sabemos lo que tenemos, descansar, corregir, está abierto el partido, allá se define todo. Ha sido un torneo difícil en cuanto a lesiones, venimos de dos partidos en Play In seguidos, toca este en casa contra un rival difícil, valorar el esfuerzo, sale Omar (Fernández) lesionado por el esfuerzo que hicimos hace tres días, a recuperar y pensar en el día sábado", mencionó a TUDN el colombiano.