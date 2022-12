'Si tengo que bailar, bailaré', promete Tite sobre festejos

Next

Next

Doha.- Criticado por bailar como si fuera jugador, lo que para muchos es una falta de respeto, el técnico de la Selección de Brasil, Tite, prometió seguir bailando en este Mundial de Qatar.





"Lo siento mucho y no comentaré sobre aquellos que no conocen la historia y la cultura de Brasil, la forma de vida.





"Quiero tener una conexión con mi trabajo, con personas que se identifiquen conmigo, con mi trabajo, que conozcan mi historia. Es muy discreta y lo seguirá siendo. Respeto la cultura y mi forma de ser, el equipo en el que trabajo", dijo el timonel en la víspera del juego contra Croacia en Cuartos de Final.





En la goleada 4-1 sobre Corea del Sur en la ronda anterior, Tite se sumó al festejo de Richarlison. El delantero del Tottenham suele celebrar sus anotaciones con la "Danca do Pombo", de MC Faísca, en la cual hace movimientos similares a los de las palomas, ligeramente encorvado.





"Si tengo que bailar, bailaré. De manera muy sutil, les pedí que me escondieran. No es mi perfil. Tengo que entrenar más, el cuello está duro, el brazo no va a funcionar", remató Tite.





El propio Richarlison reveló tras el juego que su técnico prometió bailar la "Danca do Pombo" si lograba anotar frente a los surcoreanos.





Roy Keene, exjugador del Manchester United, calificó como una falta de respeto al rival tanto el baile de Tite como el resto de celebraciones de los brasileños.





También Zlatko Dalic, técnico de Croacia, fue cuestionado sobre el baile de los brasileños al festejar los goles.





"Ellos tienen su propia forma de alegría, ahí es donde muestran su unión, naturaleza y carácter, es su derecho. Si es respetuoso o no es irrelevante. No me gustaría que mi equipo celebrara así, pero son como son y eso es hermoso", respondió.





Así ataca Brasil

Al ataque, Brasil planta un inusual 3-2-5, así destrozó a Corea del Sur y el detalle no ha pasado inadvertido en el Mundial de Qatar, de cara al juego ante Croacia en ronda de Cuartos.





Aún más sorprendente es que la Verdeamarela asuma este riesgo cuando se quedó sin laterales izquierdos nominales, tras la lesión de Alex Telles (ya causó baja) y Alex Sandro, quien aún se recupera de una molestia en la cadera. Por eso el diestro Danilo ha tenido que entrar al quite por esa banda.





"Jugué por la izquierda durante mucho tiempo en el Manchester City. En la Juventus, juego así desde hace algunos años.





"El secreto del éxito en la Selección, de nuestra capacidad de transformar esquemas tácticos, creo que es la disponibilidad de los jugadores. Cada uno ve lo que puede ser mejor para el juego, pero la voluntad de los jugadores de querer hacer las cosas posibles lo ha facilitado", respondió el jugador en la víspera de los Cuartos de Final ante Croacia.