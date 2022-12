Las razones del fracaso de México en Qatar 2022

Doha.- Si ya de por sí lo de la Selección Mexicana y el famoso quinto partido rayaba en lo enfermizo, en Qatar 2022 no alcanzó ni para el cuarto.





El Tricolor llegó al Medio Oriente con una racha de siete clasificaciones consecutivas a Octavos de Final de los Mundiales, pero regresó sin técnico y con la urgencia de una sacudida a fondo para frenar el retroceso.





"También se revisarán cambios estructurales que se venían platicando desde hace tiempo como el tema de la multipropiedad, ascenso y descenso y la cantidad de extranjeros", prometió el presidente de la FMF, Yon de Luisa, tras el fracaso.





Una Liga MX en la que se requieren 153 partidos para que sólo seis equipos queden eliminados al finalizar la Fase Regular, una estructura cómplice en la que lo económico golea a lo deportivo, así como jugadores sobrevaluados, entre otros aspectos, forman parte del debate necesario.





Mientras, las Selecciones Nacionales, encabezadas por la Mayor, dieron pasos hacia atrás en sus competencias.





El medio nacional Cancha desglosa algunos de los factores que inciden en este fenómeno.





El confort de la Liga MX





Jugadores sobrevaluados

Los clubes mexicanos valúan a sus jugadores en cantidades estratosféricas, lo que ahuyenta la inversión de equipos europeos. El delantero de Chivas, José Juan Macías, alguna vez puso el dedo en la llaga.





"Ahorita hay muchísimo estadounidense en Europa. Bueno, pues vinieron a pagarlos en 500 mil dólares. Y a nosotros, algunos lo valemos, otros no, pero quieren vender a muchísimos en 15 millones de dólares, cuando de Europa no van a venir a comprarlos en eso. Por eso hay muchísimo sudamericano allá, porque con 15 vas a Sudamérica y te agarras cinco güeyes en tres millones", dijo a la revista GQ.





El caso de Rodolfo Pizarro es ilustrativo: en diciembre de 2016, las Chivas pagaron 15 mdd por él al Pachuca; en junio de 2018, Monterrey lo compró en 18 mdd; en 2020, el Inter Miami desembolsó 12 mdd por sus servicios.





Confort económico

En su reciente participación en el World Football Summit, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, reveló que la competencia mexicana se ubica en el top 10 mundial en cuanto a valor de plantillas.





El futbolista en México suele estar muy bien pagado y no es fácil renunciar a ello, por eso el portero Oswaldo Sánchez rechazó alguna vez una oferta para ir a Brasil, mientras que Guillermo Ochoa tuvo que aceptar una reducción de sueldo para jugar en Europa. Hay varios jugadores mexicanos con un salario de un millón de dólares anuales, pero otros incluso superan esa cifra.





Extranjeros al mayoreo





Congelan 'la ley Martino'

La saturación de extranjeros y, por ende, la reducción de plazas para jugadores mexicanos, obligó a Gerardo Martino a solicitar una reunión en diciembre de 2019 con los dueños de los clubes para proponer la disminución paulatina de foráneos en la Liga MX.





Nació entonces la "ley Martino", en beneficio de la Selección Mexicana. Lo cuestionable es que justo el pasado verano, ya con el Mundial en puerta, se congeló dicha iniciativa a petición de los dirigentes.





Extranjeros de papel

Datos de Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado en el futbol, revelan que la Liga MX tuvo 174 jugadores extranjeros en el Apertura 2022: en el top 3 están Argentina con 41, Uruguay con 35 y Colombia con 22.





El asunto es que algunos clubes tienen foráneos que ni siquiera aportaron: el argentino Fernando Meza no jugó un solo minuto con Necaxa, mismo caso del estadounidense Jonathan Suárez con Xolos. Al menos el 40 por ciento de los extranjeros registrados no jugaron ni la mitad del torneo.





Primero, el negocio





Campeones del billete

"Está claro que hay un sistema de Liguilla que puede ser muy atractivo para el negocio, pero no sé si termina siendo bueno para la competitividad".





Las palabras son de Gerardo Martino, ex técnico de la Selección Mexicana, en una charla con Carlos Hermosillo. El futbol mexicano celebra 153 partidos para que al término de la Fase Regular sólo queden eliminados seis de los 18 equipos. En el informe anual de la temporada 2020-21, la Liga MX reveló que por cada juego se generan 169 millones 700 mil pesos a la economía del país.





Los 'moleros' del Tri

Los "partidos moleros" son necesarios. Se trata de los 20 juegos que en un cuatrienio mundialista debe disputar la Selección Mexicana en Estados Unidos, dado su contrato con la empresa Soccer United Marketing.





En 2015, Los Ángeles Times informó que la FMF ingresaba a sus arcas 2 millones de dólares por duelo. La Federación utiliza gran parte de esos ingresos para el desarrollo de todas las Selecciones Nacionales. Pero el costo deportivo es alto cuando el Tri enfrenta a rivales de escasa jerarquía, situación que suele ser bastante común.





Oro mexicano

El Tricolor es la mina de oro de la Concacaf. Garantiza ingresos comerciales y juega partidos a destajo. Hay Copa Oro, Nations League y Eliminatoria Mundialista. En este proceso, el Tri de Martino disputó ante rivales de la Concacaf 40 de sus 62 duelos de preparación rumbo al Mundial.





"Yo siento que cuando México por ahí no tiene la posibilidad de jugar la Copa América, nos quitan la posibilidad de seguir creciendo", dijo el "Tata" previamente a Cancha.





Falta de visión a largo plazo





Carreras truncadas

Giovani dos Santos, uno de los futbolistas mexicanos con mayores condiciones técnicas en la historia, lleva casi un año y medio desempleado y eso que apenas tiene 33 años. César Villaluz, otro de los campeones mundiales Sub 17 en 2005, acabó en la llamada Liga de Balompié Mexicano, que no tiene aval de la FIFA.





Javier Cortés, medalla de oro en Londres, administraba un negocio de carnitas. México no supo aprovechar el talento de la llamada generación dorada, pero los jugadores tampoco fueron un ejemplo de disciplina férrea y por ello truncaron sus prometedoras carreras. La camada de Gio, combinada con los campeones olímpicos de 2012, se perfilaba para trascender en Rusia 2018, pero no logró diferencia alguna, ya ni hablar de lo ocurrido en Qatar.





Estructuras de corrupción

El futbol mexicano no escapa a la telaraña de la corrupción. No siempre los mejores prospectos llegan al profesionalismo. En el camino, suelen toparse con una estructura en la que representantes, técnicos y directivos anteponen sus intereses económicos al bienestar del jugador.





El caso más dramático se produjo en junio de 2020 cuando tres jóvenes de la categoría Sub 20 del Veracruz fueron encarcelados como presuntos homicidas del promotor Ángel Fuentes; previamente, el supuesto representante había sido acusado de abuso sexual, pero no pisó la cárcel ya que en su proceso legal imperó el influyentismo por sus vínculos con las autoridades.





Futbol al sur, dólares al norte

Los llamados dueños del balón (de la Liga MX) se frotan las manos por el negocio de los 77 partidos entre sus clubes y los de la MLS en el siguiente verano, en la Leagues Cup, sin hacer caso a advertencias como las del cinco veces mundialista Rafael Márquez Álvarez sobre la pérdida de competitividad, esa que se incrementaba en torneos como la Libertadores y Sudamericana, o con Selección en Copa América.





Mentalidad de cristal





Detecta 'Tata' conformismo

Gerardo Martino se traicionó en este Mundial de Qatar.





"Hay que jugar los partidos de la misma manera, hay que afrontar el jugar con el equipo que lleva el peso del partido, el jugar con Alemania me quita peso a mí, pero me genera un mejor estado anímico porque me quitó la responsabilidad de encima ya que la envergadura del rival hace que el peso parta del rival, yo juego mejor porque me quité la responsabilidad, y eso hay que hacerlo coincidir con el rival de menor peso porque ahí la responsabilidad es mía, y yo tengo que afrontar esa responsabilidad y debo jugar de la misma manera que cuando la responsabilidad era del otro", dijo a Cancha.





Pero ante Argentina renunció a cualquier responsabilidad y lo pagó caro.





Sin nervios de acero

Que si los malditos penales contra Bulgaria en 1994, que si la falla de Luis Hernández ante Alemania en 1998, que si la agresión de Rafael Márquez frente a Estados Unidos en 2002, que si el golazo del argentino Maxi Rodríguez en 2006 o la presencia del "Bofo" Bautista cuatro años después o el #NoEraPenal en 2014, el show de Neymar en 2018 y ahora los planteamientos de Martino.





La Selección Mexicana convive estrechamente con el rol de víctima. Lo cierto es que en cada edición de la Copa del Mundo hay una narrativa sobre un universo que conspira en contra, sin atención a los errores puntuales de concentración en momentos críticos.





Apuestan a lo deportivo





Camino al éxito

En otra latitudes aprendieron de lecciones duras del pasado, definieron su visión hacia el futuro y no desdeñaron el presente.





Brasil con su generación y exportación de talento, Inglaterra con los filtros para conservar la calidad en su Liga, España con el respaldo a nuevas generaciones y Australia al atreverse a salir a competir más allá de ganar dinero reflejan el interés por el desarrollo deportivo que en México no parece ser exactamente la prioridad.





Brasil y la exportación

Hay un común denominador entre el pentacampeón mundial Brasil y otros grandes monarcas: la exportación de futbolistas.





Los equipos más dominantes del orbe se caracterizan, entre otros aspectos, porque el grueso de su plantilla juega en los mejores clubes de Europa.





El Observatorio de Futbol CIES (Neuchatel, Suiza), especializado en análisis estadístico, publicó un estudio sobre los países que más exportan jugadores. Los datos son contundentes: hasta el pasado primero de mayo, Brasil presumía a mil 219 futbolistas en el extranjero; Francia, a 978; Argentina, a 815; Inglaterra, a 525, y Alemania a 441.





En contraste, México sólo tenía a 88, menos que una nación de escasa tradición futbolística como Macedonia del Norte.





Incluso equipos de la Concacaf como Estados Unidos y Canadá sumaban 142 y 109, respectivamente.





Inglaterra, pura calidad

De los 26 convocados por Inglaterra a Qatar 2022, 25 compiten en la Premier League.

Dicha Liga es considerada por los expertos como la mejor del mundo. Por ello, pese a la gran exportación del futbol inglés, el técnico Gareth Southgate elige lo hecho en casa.





Ese lujo es posible gracias a los candados de la Premier League. Si bien no hay límite de extranjeros, no cualquier foráneo aspira a dicha competencia. Los futbolistas deben cumplir una serie de condiciones como un alto porcentaje de apariciones con su Selección en partidos de alto calibre, la calidad de la Liga de procedencia y del club vendedor, así como los minutos jugados, entre otras.





En México, por el contrario, no hay barreras para garantizar la calidad de los foráneos contratados.





La reinvención española

En el siglo XXI, sólo España ha dado el salto a la élite del futbol, en la que ya habitaban siete campeones del mundo.





Luis Aragonés (técnico de 2004 a 2008) atacó primero al subconsciente, al erradicar el apelativo "La Furia" que anteponía el temperamento a cualquier cualidad y apostó por "La Roja" y un futbol asociativo en el que la leyenda Raúl González no tenía cabida.





España pulió su futbol. Hubo un proyecto. Surgieron talentos como Casillas, Ramos, Iniesta, Alonso, Hernández, Villa y Torres, entre otros, claves para conquistar la Euro 2008 y 2012.





Eso se combinó con la genialidad de Aragonés y de Vicente del Bosque e incluso con una dosis de suerte para ganar el Mundial de 2010; el paraguayo Óscar Cardozo falló un penal en Cuartos y el neerlandés Arjen Robben un mano a mano en la Final.





Australia, apuesta deportiva

Si México caminaba en la Concacaf, Australia gateaba en la OFC (Confederación de Futbol de Oceanía).





El ejemplo de los "Socceroos", eliminados en Octavos de Final en Qatar 2022, es digno de subrayar. Al estar en la zona geográfica más débil en lo futbolístico, la FIFA sólo les daba medio boleto para el Mundial, es decir que tras coronarse en su región aún tenían que disputar un Repechaje intercontinental contra rivales de jerarquía.





Australia no progresaba en su futbol y solía caer en la Repesca, al carecer de ese fogueo. Renunció a su Asociación en 2006 y consiguió el aval para eliminarse en Asia, que si bien tenía más plazas para la Copa del Mundo también ofrecía mayores dificultades en la Eliminatoria.





A pesar del desafío, Australia ha clasificado a los cinco Mundiales desde que compite contra los asiáticos.





México tiene dos grandes obstáculos para seguir ese ejemplo: uno externo, ya que es la mina de oro de la Concacaf y difícilmente podría emigrar a la Conmebol, y otro interno ya que se elimina en una zona más frágil que en Sudamérica y por ello el Mundial y los dólares por patrocinios están garantizados para quienes viven de este negocio.





La Copa América y la Libertadores

Mientras seleccionados de equipos de segunda línea mundial como Colombia o Uruguay enfrentan a figuras como Lionel Messi, Ángel di María, Neymar o Vinícius Junior, México suele encarar a futbolistas de la talla del trinitario Reon Moore.





La renuncia a la Copa América para darle prioridad a la Copa Oro frenó el crecimiento deportivo de la Selección Mexicana. Si a eso se le agrega que los clubes tampoco compiten en la Libertadores y que ahora pondrán toda su energía en un torneo frente a la Major League Soccer, el panorama se oscurece. Eso sí, en la competencia contra el vecino del norte, el campeón puede percibir hasta ocho millones de dólares, por lo que el negocio está a salvo.