Se reúnen Gigantes con Harper

San Francisco.- Bryce Harper y los Gigantes se reunieron esta semana en Las Vegas, ciudad natal del pelotero agente libre, y el nuevo jefe de operaciones deportivas de San Francisco destacó que ambas partes mostraron interés.

Farhan Zaidi no indicó si el equipo presentó una oferta al jardinero estelar. Los Gigantes aún esperan agregar dos jardineros a su plantel.

Un aficionado publicó a través de las redes sociales que había visto al director general de los Gigantes, Larry Baer, en el hotel Bellagio el lunes por la noche.

“Es un poco difícil de negar algo cuando tu director general está en el casino”, señaló Zaidi ayer con una sonrisa. “Obviamente hay interés mutuo en ambas partes, así que pensamos que tenía sentido reunirnos. Tuvimos una buena conversación durante unas cuantas horas y obviamente tiene muchos pretendientes y atrae mucho interés. Tendrá que tomar algunas decisiones, pero de nuevo, creo que es justo decir que fue una muestra de nuestro nivel de interés hacer el viaje ahí y reunirnos con él”.

Zaidi comentó que las conversaciones previas llevaron a la reunión: “No nos presentamos simplemente a su puerta”.

“Tener el tipo de reunión cara a cara te da una especie de nivel diferente para poder vincularte”, opinó Zaidi. “No puedo negar exactamente que la reunión ocurrió. Pero más allá de eso, realmente no haré comentarios sobre el fondo del encuentro más allá de que obviamente tenemos interés. Uno no viaja para reunirse con un jugador sólo por espectáculo”.