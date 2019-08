Rivalidad probada

Una pasión y una rivalidad desde hace más de 8 años es lo que los hermanos Eder y Luis Rentería tienen dentro del racquetbol; un deporte en el que han demostrado poseer habilidades, pues acudirán al Campeonato Mundial 2019 en Costa Rica de la disciplina, luego de proclamarse campeones nacionales en Monterrey hace algunas semanas.

Todo comenzó en un campamento de verano del Recreativo San Ángel al que los hermanos asistieron y se enamoraron de la raqueta, la pelota y la sala de juego a pesar de que ofrecían la práctica de otros deportes como taekwondo y natación. “Me gustó la pelota, los movimientos, los saques, los tiros”, dijo Luis Rentería.

Eder Gael recordó su primer partido de racquetbol, el rival fue su hermano mayor Luis, quien impuso condiciones para comenzar una rivalidad deportiva sana y familiar, pues para el deportista de 13 años su rival a vencer siempre ha sido Luis.

“Es que él es más bueno que yo, él me gana todos los partidos que jugamos, actuales y antiguos, siempre me ha ganado”, expresó Eder Rentería.

Ambos racquetbolistas han arrasado y destacado en los últimos campeonatos nacionales y mundiales en su respectiva categoría y este año buscan regresar al protagonismo en el Mundial de Costa Rica.

Luis ha participado en cuatro mundiales; en su primera aparición, en 2015, logró ser campeón mundial en singles y dobles, en 2017 repitió campeonatos en ambas ramas, por lo que el objetivo de este año es volver a lo más alto del podio, luego de no haberlo conseguido en el 2018.

“Quiero quedar campeón, dar una buena imagen de México y no echar la cara para atrás en los momentos clave”, expresó el racquetbolista de 14 años.

Por otro lado, Eder asistirá a su quinto Mundial y buscará su tercer campeonato en esta justa, tanto en singles como en dobles, pues fue bicampeón en ambas ramas al ganar en los campeonatos de 2016 y 2017; el año anterior terminó con plata y bronce en singles y dobles respectivamente.

“Me gustaría volver a ganar otros dos oros (singles y dobles). Lucho por México y para seguir siendo potencia, ya que el país es potencia en racquet”, declaró Eder.

Las metas dentro del racquetbol de los hermanos Rentería son distintas a pesar de compartir la pasión. “Mi mayor sueño es quedar seleccionado en Nacionales mayores, ahí es mucho más importante y hay más competidores, mencionó Luis. Mientras que Eder buscará ser “el número uno del mundo y ganar el US Open; si es que implementan el racquet a Juegos Olímpicos, pues ir a unos”.

El Campeonato Mundial de Racquetbol en Costa Rica 2019 se desarrollará del 9 al 17 de noviembre. Ambos deportistas iniciarán con su preparación para esta justa y proclamarse de nueva cuenta como los mejores racquetbolistas en su respectiva categoría.