Revela FIFA candidatos para premios The Best

Zurich.- Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no podían faltar en las ternas de candidatos de la FIFA para sus premios anuales The Best. Y tampoco Robert Lewandowski, el ganador del máximo premio el año pasado.

Chelsea se consagró en la Liga Campeones e Inglaterra alcanzó la final del Campeonato Europeo, pero ningún inglés apareció en las listas anunciadas el lunes.

Jorginho, doble campeón europeo con Chelsea e Italia, y su compañero de club N’Golo Kanté figuran dentro de los 11 candidatos al premio al mejor jugador de la FIFA en la temporada 2020-21.

La defensora inglesa Lucy Bronze, ganadora del trofeo femenino el año pasado, fue nominada otra vez.

Canadá, la selección que conquistó la medalla olímpica de oro en el fútbol femenino de los Juegos de Tokio tiene una candidata: la veterana delantera Christine Sinclair, 19 años después de aparecer por primera vez entre las 10 más votadas.

La lista de candidatos de la rama masculina, elaborada por un panel de la FIFA, quedó acaparada por delanteros: Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Karim Benzema y Neymar.

Ningún delantero o arquero está en carrera por el principal premio de la FIFA, aunque los porteros tienen su propio premio.

El italiano Gianluigi Donnarumma, laureado como el mejor jugador de la Euro 2020, sobresale entre los cincos arqueros que fueron nominados. El brasileño Alisson Becker entró en el quinteto de candidatos.

Dos argentinos fueron nominados al premio al mejor entrenador: Lionel Scaloni y Diego Simeone. Scaloni llevó a Argentina a la conquista de la Copa América, el primer gran título de la Albiceleste desde 1993. Simeone sacó campeón al Atlético de Madrid en la Liga española.

La votación, en la que participan los capitanes y técnicos de las selecciones nacionales, aficionados y medios de prensa, se cerrará el 10 de diciembre.

A inicios de enero, la FIFA anunciará los tres finalistas en cada una de las siete categorías. La premiación será el 17 de enero, en una ceremonia virtual debido a la pandemia, en la sede de la FIFA en Zúrich.