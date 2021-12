Regresa McCarthy a dirigir a los Cowboys

Frisco, Texas— Mike McCarthy, entrenador de los Vaqueros de Dallas, no perdió el tiempo para hacer sentir su presencia en el primer día de su regreso al equipo después de una ausencia de 10 días debido a que dio positivo a una prueba de Covid-19.

Este jueves, al final de una larga respuesta acerca de la ofensiva de Dallas de cara a la visita que harán a Washington el domingo, McCarthy encendió las redes sociales al decir que los Vaqueros ganarían el partido.

“Nos sentimos cómodos con quienes somos y en dónde estamos”, comentó McCarthy. “Me siento emocionado de lo que tenemos enfrente. Vamos a ganar este partido. Confío en eso”.

Como se esperaba, a los jugadores de Washington les pidieron que respondieran después de la práctica. Washington (6-6) ocupa el segundo lugar en el Este de la Conferencia Nacional, que está liderado por los Vaqueros (8-4), pero buscan una tercera victoria consecutiva en la rivalidad, por primera vez desde los años 1980.

“Lo único seguro en este mundo es la muerte y los impuestos”, comentó el apoyador defensivo Jonathan Allen.

El mariscal de Dallas, Dak Prescott, se sintió contento al escuchar esas fuertes palabras de su entrenador, y usó una palabra altisonante para expresarlo.

“Eso no nos coloca en un mal lugar”, dijo Prescott. “No creo que él haya dicho nada diferente de lo que todos están pensando en este edificio. Él sólo lo dijo en voz alta. Ahora tenemos que hacernos responsables de nuestras palabras”.

McCarthy dio positivo entre la derrota de Dallas ante Las Vegas el Día de Acción de Gracias y la victoria en Nueva Orleans una semana después.

El partido de los Santos fue la primera ocasión en 15 temporadas como entrenador en jefe que McCarthy no ha estado en un partido.

Los Vaqueros están saliendo de su segundo brote de Covid-19 desde casi al final del campamento de entrenamiento. La primera ola concluyó a un mes de haber iniciado la temporada. La segunda está terminando a un mes de los playoffs.

Si el novato corredor defensivo Nahshon Wright regresa este viernes como ese espera, los Vaqueros no tendrán a nadie en la reserva de Covid-19. Ocho entrenadores y miembros del staff tampoco han podido estar presentes en partidos.

McCarthy dijo que está ansioso y feliz de estar de regreso, y probablemente por eso se extendió tanto tiempo en su primera reunión con los jugadores, este jueves.

La pregunta más importante que surgió fue acerca de la ofensiva que no se ha visto como la unidad número 1 de la NFL, en donde ha estado la mayor parte de la temporada, debido a las lesiones y problemas con el Covid-19.

“Cuáles son las cosas importantes que han ocurrido durante el transcurso del año. Uno no puede ganar sólo de una manera en esta liga y no es práctico pensar que vamos a ganar con los mismos jugadores que alineamos cada semana. Eso no es práctico”, empezó diciendo.

“Pero estos muchachos son muy responsables. El trabajo ético de nuestro equipo es muy alto, Sabemos qué piensa la gente de nosotros. Nos fascina eso”.

Lo que ocurrió enseguida no pareció molestar a sus jugadores.

“Me fascina”, comentó el corredor de poder Tony Pollard. “Eso nos hace esforzarnos más. Nos demuestra que él cree en nosotros, ha puesto su confianza en nosotros y todo lo que él tiene, siempre está apoyándonos”.

McCarthy les mostró a sus jugadores un video de la rivalidad entre Washington y Dallas que data de los años 1970, cuando el ex mariscal de la Marina Roger Staubach la catalogó como la mejor en la que haya jugado.

El entrenador también pasó tiempo con el staff administrativo en su primer día de regreso, repasando la programación de partidos de cara a los días festivos, que dijo es otro desafío relacionado con el coronavirus.

“Sólo estoy asegurándome que las cosas estén en orden”, dio McCarthy, quien sigue quedándose en el hotel del equipo debido a que familia ha estado lidiando con pruebas positivas de Covid-19.

“Estoy revisando que las cosas estén bien porque estos son los partidos más importantes del año, a partir de éste. Así es el fútbol en el mes de diciembre. En este mes se define nuestra temporada”.

Aunque McCarthy ayudó a definir una de las principales rivalidades del equipo.